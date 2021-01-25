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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 1288

Полицейские Актау оштрафовали водителя машины за опасный дрифт

Житель Актау на своей странице в социальной сети опубликовал видео дрифта на автомобиле, за что был оштрафован полицейскими. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистау.

Скрин видео
Действие происходило на парковке возле одного из торговых центров Актау в 9 микрорайоне.

- При мониторинге социальных сетей 21 января на странице аккаунта Instagram было опубликовано видео дрифта на автомобиле Lexus. По данному факту сотрудниками батальона патрульной полиции Актау личность водителя установлена. Составлен административный протокол по статье 595 ч.1 КоАП РК - (Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки), – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, или 14 585 тенге, - сообщили в департаменте полиции Мангистау.




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Комментарии ( 4 )

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n92 (Посетители) Сегодня, 12:31
то есть - если я включу повортник, то могу дрифтить)))
а по факту "ищите" лучше тех 555ххх и 777ттт...
или чем круче номер, тем дольше искать?)
 
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yuriy.v (Посетители) Сегодня, 11:27
Где какое "перестроение"? Или включённый поворотник решил бы вопрос?
 
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  • Aktauskii
  • yuriy.v
  • Мужик
  • babe
  • Кая Снегова
 Purins (Посетители) Сегодня, 11:16
За что штраф? Парковка это не проезжая часть...., И помех не было.....
 
-1
  • babe
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 10:57
Правильно. Всех надо оформить
 
 

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