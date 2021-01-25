Полицейские Актау оштрафовали водителя машины за опасный дрифт

Действие происходило на парковке возле одного из торговых центров Актау в 9 микрорайоне.- При мониторинге социальных сетей 21 января на странице аккаунта Instagram было опубликовано видео дрифта на автомобиле Lexus. По данному факту сотрудниками батальона патрульной полиции Актау личность водителя установлена. Составлен административный протокол по статье 595 ч.1 КоАП РК - (Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки), – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, или 14 585 тенге, - сообщили в департаменте полиции Мангистау.