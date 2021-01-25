Красота наступает! Таинственный спонсор оплатил световое оформление кувшинной инсталляции в Актау

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Заказчиком светодиодного оформления выступил отдел ЖКХ Актау.
- Работы по освещению трех кувшинов выполняло «ГКП Кала жолдары», но за счет спонсоров, которые пожелали остаться неизвестными. Сумма работ неизвестна, – сообщили в акимате Актау.
Редакции не удалось выяснить имя спонсора, который продолжает навязывать горожанам свое представление о прекрасном.
Напомним, ранее горожане высказывали мнение о переносе композиции «Цветочный водопад» в центр Актау.
- Работы по освещению трех кувшинов выполняло «ГКП Кала жолдары», но за счет спонсоров, которые пожелали остаться неизвестными. Сумма работ неизвестна, – сообщили в акимате Актау.
Редакции не удалось выяснить имя спонсора, который продолжает навязывать горожанам свое представление о прекрасном.
Напомним, ранее горожане высказывали мнение о переносе композиции «Цветочный водопад» в центр Актау.