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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:55

Просмотров: 363

Родители опасаются отправлять детей в школу в Актау с выявленнным случаем коронавирусной инфекции у девятиклассника

Родители школьников возмутились тем, что после выявления в учебном учреждении коронавирусной инфекции школу не закрыли на карантин. Между тем, контактировавших со школьником учителей отправили на домашний карантин. Закрывать школу нет необходимости. Об этом сообщили в управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау.

фото из открытых источников
По словам родителей учеников 9 классов, многие только сегодня узнали, что в учебном заведении выявлен случай заболевания учащегося 9 класса коронавирусной инфекцией.

- После того как узнали про эту новость, сразу обратились к директору школы, но она отмалчивается по непонятной причине. Сдали учителя тест на ковид или не сдали, то же самое касается одноклассников заболевшего ребенка. Никакой информации не предоставляют, а детей в школу мы должны отправить, уроки по расписанию идут. Но меня это не устраивает. Пусть сначала будут готовы результаты теста всех контактных, и только потом дети идут в школу. Многие из нашего класса сегодня просто не рискнули пойти, – возмущаются родители.

В учебном заведении рассказали, что 10 учителей, находившихся в непосредственном контакте с заболевшим ребенком, отправлены на домашний карантин.

- ПЦР-тесты учителя и контактировавшие школьники будут сдавать на текущей неделе. В субботу была проведена дезинфекция всей школы. Дети не перемещаются из кабинета в кабинет. Занятия проходят в одном классе. Закрывать школу на карантин мы не имеем права. Это произойдет лишь в том случае, если нам скажут об этом санврачи, – сообщила Акбиби Шаграева, директор школы.

- Все контактные обследуются на третий день после выявления. Списки переданы в поликлиники по месту жительства. Врачи будут их обследовать. Закрывать школу на карантин смысла нет, так как контактный был один класс, его и закрыли. Все санитарные меры после выявления заболевания были проведены в выходные дни. Кроме того, согласно правилам, дети и учителя должны находиться в медицинских масках, – сообщили в управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау.



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Комментарии ( 2 )

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  • babe
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G32 (Посетители) Сегодня, 18:39
Родители и должны оберегать своих детей. "Спасибо" нужно сказать тем, кто не соблюдал карантин, кто не верит в наличие вируса и не носит масок. По их вине болеют дети и страдают родители.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 18:24
Короноистерия продолжается ! А это все результат работы журналистов со своими пугающими заголовками и каждодневным освещением.
 
 

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