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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:01

Просмотров: 536

В Актау внесены изменения в маршрут общественного транспорта №2

По просьбам жителей 32В и 35 микрорайонов Актау в маршрут общественного транспорта №2 внесены незначительные изменения. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото пресс службы акима Актау
Теперь маршрут №2, двигаясь в направлении от «Желтого рынка», будет ехать в сторону 32А и 32Б микрорайонов через Палату предпринимателей «Атамекен» в 35 микрорайоне, и обратно вернется на свой обычный маршрут.

В Актау внесены изменения в маршрут общественного транспорта №2


В Актау внесены изменения в маршрут общественного транспорта №2



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Комментарии ( 2 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:07
И в самом деле оставьте 2-ку в покое у неё и так самый длинный маршрут ...приходится теперь по долгу её ждать по времени ....сейчас закупили ещё партию новых автобусов так откройте ещё пару новых маршрутов тем более сейчас новые районы сделали сквозными... восстановите 6 маршрут или 8 и пусть ездят туда, а то наши городские власти стараются экономить там где не надо...
 
-1
  • tolk
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Кинст (Посетители) Сегодня, 18:22
Ну пожалейте труд водителей и кондукторов!
Вместо того, чтобы развивать автобусную сеть, внедрять новые маршруты в новых микрорайонах, доблестный акимат продлевает старые, которые ещё существовали во время Союза, маршруты.
Кроме усталости и нервотрёпки от наших отдельных "грамотных" водителей, бестолковых ситуаций на дороге, есть ещё один фактор – увеличением длины маршрута и количеством остановок на нём, вы получаете и увеличение числа пассажиров в салоне и без того тесного несчастного ПАЗа... Ведь сейчас на 2-ке только они остались, все ДЭУ и Хюндаи с этого маршрута исчезли куда-то
 
 

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