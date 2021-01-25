В Актау внесены изменения в маршрут общественного транспорта №2

Фото пресс службы акима Актау
Теперь маршрут №2, двигаясь в направлении от «Желтого рынка», будет ехать в сторону 32А и 32Б микрорайонов через Палату предпринимателей «Атамекен» в 35 микрорайоне, и обратно вернется на свой обычный маршрут.
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Понедельник, 25 Января
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