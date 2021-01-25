Дорогу перекроют в 16 микрорайоне Актау

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Участок автодороги, напротив жилого комплекса «Каспий» в 16 микрорайоне, перекроют завтра, 26 января. Отрезок дороги будет недоступен с 9 часов утра.



- В связи с просадкой асфальтобетонного покрытия будут проводиться ремонтные работы, - сообщили в пресс-службе акимата.



Информации о том, когда планируется завершить ремонт дорожного покрытия, пока нет.