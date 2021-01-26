На улицах Актау обещают установить кнопки экстренного вызова полиции

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Акимат Актау, ссылаясь на официального представителя Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, сообщает, что во всех городах Казахстана в этом году на улицах и в общественных местах будут установлены устройства экстренного вызова «Кнопка SOS».



- На улицах и общественных местах будут установлены устройства экстренного вызова «Кнопка SOS», при нажатии на которую можно будет передать сообщение о правонарушении или обратиться за помощью в полицию, - сказал Нурдильда Ораз.



Кроме того, как отметили в МВД, разработано мобильное приложение «102». По нему также можно будет сообщить о правонарушении. Подать заявление или обращение можно не только посредством телефонной связи, но и мессенджеров и социальных сетей.