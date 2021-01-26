Военные учения: Моряки Мангистау «предотвратили» диверсию

По данным ведомства, во время организации противоподводно-диверсионной обороны проверяли готовность штаба и экипажей кораблей к согласованным действиям.Водолазы осмотрели корпус и днище корабля. К мероприятиям подключились и разведывательные подразделения бригады морской пехоты. Благодаря слаженным действиям военнослужащих, практические задачи были успешно выполнены.- Мы отработали вопросы приведения разведывательной роты в боевую готовность, совершения марша, охраны пирса, охраны кораблей. А также были проведены учения по порядку обнаружения диверсионных сил противника. Считаю личный состав получил определенные теоретические знания и навыки, - сказал гвардии майор Асылхан Мукушев, заместитель командира по боевой и специальной подготовки войсковой части 25744.