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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 610

Военные учения: Моряки Мангистау «предотвратили» диверсию

В Актауском гарнизоне прошли учения по обороне гидротехнических сооружений, береговых объектов и кораблей Военно-морских сил Республики Казахстан. Об этом сообщает Министерство обороны РК.

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По данным ведомства, во время организации противоподводно-диверсионной обороны проверяли готовность штаба и экипажей кораблей к согласованным действиям.

Водолазы осмотрели корпус и днище корабля. К мероприятиям подключились и разведывательные подразделения бригады морской пехоты. Благодаря слаженным действиям военнослужащих, практические задачи были успешно выполнены.



- Мы отработали вопросы приведения разведывательной роты в боевую готовность, совершения марша, охраны пирса, охраны кораблей. А также были проведены учения по порядку обнаружения диверсионных сил противника. Считаю личный состав получил определенные теоретические знания и навыки, - сказал гвардии майор Асылхан Мукушев, заместитель командира по боевой и специальной подготовки войсковой части 25744.



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