В Мунайлинском районе 22 семьи стали новосёлами

Иллюстративное фото с сайта inform.kz

В рамках проекта «Бақытты отбасы» дополнительные виды социальной поддержки малообеспеченным многодетным семьям, детям-инвалидам и детям-сиротам осуществляются за счет средств местного бюджета.



Участникам программы выдали жилищные сертификаты на сумму 20,5 миллиона тенге для оплаты первоначального взноса в размере десяти процентов от стоимости жилья.



- В результате 22 семьи получили жилье. В этом году запланировано выделить 321,8 миллиона тенге на строительство электрических и наружных инженерных сетей для 30 четырехэтажных домов в селе Ак Еспе и 665,5 миллиона тенге на строительство 20 четырехэтажных жилых домов в сельском округе Батыр. На территории 22 квартала села Мангистау у ТОО «СК А-строй монтаж» приобрели 67 арендных квартир в многоэтажном жилом доме. Эти квартиры получат многодетные семьи, состоящие в очереди на получение жилья, - сказал Нурлыбек Жолбаев.