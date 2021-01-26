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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:44

Просмотров: 301

В Мунайлинском районе 22 семьи стали новосёлами

В Мунайлинском районе в рамках программы «Бақытты отбасы» 22 семьи получили жилье. Об этом сообщил заместитель акима Мунайлинского района Нурлыбек Жолбаев.

Иллюстративное фото с сайта inform.kz
В рамках проекта «Бақытты отбасы» дополнительные виды социальной поддержки малообеспеченным многодетным семьям, детям-инвалидам и детям-сиротам осуществляются за счет средств местного бюджета.

Участникам программы выдали жилищные сертификаты на сумму 20,5 миллиона тенге для оплаты первоначального взноса в размере десяти процентов от стоимости жилья.

- В результате 22 семьи получили жилье. В этом году запланировано выделить 321,8 миллиона тенге на строительство электрических и наружных инженерных сетей для 30 четырехэтажных домов в селе Ак Еспе и 665,5 миллиона тенге на строительство 20 четырехэтажных жилых домов в сельском округе Батыр. На территории 22 квартала села Мангистау у ТОО «СК А-строй монтаж» приобрели 67 арендных квартир в многоэтажном жилом доме. Эти квартиры получат многодетные семьи, состоящие в очереди на получение жилья, - сказал Нурлыбек Жолбаев.



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