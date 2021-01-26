График приёма граждан руководством департамента полиции Мангистауской области

Фото пресс-службы ведомства

График приёма граждан опубликовали в департаменте полиции Мангистауской области.



Бактыбаев Жанарбек Телюбекович, начальник полиции региона, принимает по вторникам с 10:00 до 12:00.



Амангельды Халмурадов, первый заместитель начальника полиции региона, принимает граждан по пятницам с 17:00 до 19:00.



Алтынбек Калиев, заместитель начальника полиции региона, проводит приём по понедельникам с 17:00 до 19:00.



Болатбек Акшауов, заместитель начальника полиции Мангистау, принимает граждан по средам с 17:00 до 19:00.



Жанара Иргалиева, заместитель начальника полиции региона, принимает граждан по четвергам с 17:00 до 19:00.



Начальник полиции области и вышеуказанные его заместители будут принимать граждан в здании департамента полиции Мангистауской области в 12 микрорайоне.



По средам с 17:00 до 19:00 можно попасть на приём к Амангельды Досжанову, заместителю начальника полиции региона. Он принимает в здании управления административной полиции в 3Б микрорайоне.



- Депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, граждане, награждённые правительственными наградами, иностранные граждане и иногородние жители будут приниматься без очереди, - отметили в пресс-службе ведомства.



Предварительная запись осуществляется отделом документационного обеспечения ДП по контактным телефонам: 8 (7292) 47-50-11, 47-51- 42, 47-51-43. При себе обязательно нужно иметь удостоверение личности. Приём граждан начальниками управлений и отделов ДП осуществляется ежедневно с 09:00 до 18:00.