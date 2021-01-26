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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:40

Просмотров: 359

График приёма граждан руководством департамента полиции Мангистауской области

Приём граждан в 2021 году будет проходить еженедельно. Записываться нужно предварительно. В связи с карантином приём граждан будет проходить в онлайн формате. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
График приёма граждан опубликовали в департаменте полиции Мангистауской области.

Бактыбаев Жанарбек Телюбекович, начальник полиции региона, принимает по вторникам с 10:00 до 12:00.

Амангельды Халмурадов, первый заместитель начальника полиции региона, принимает граждан по пятницам с 17:00 до 19:00.

Алтынбек Калиев, заместитель начальника полиции региона, проводит приём по понедельникам с 17:00 до 19:00.

Болатбек Акшауов, заместитель начальника полиции Мангистау, принимает граждан по средам с 17:00 до 19:00.

Жанара Иргалиева, заместитель начальника полиции региона, принимает граждан по четвергам с 17:00 до 19:00.

Начальник полиции области и вышеуказанные его заместители будут принимать граждан в здании департамента полиции Мангистауской области в 12 микрорайоне.

По средам с 17:00 до 19:00 можно попасть на приём к Амангельды Досжанову, заместителю начальника полиции региона. Он принимает в здании управления административной полиции в 3Б микрорайоне.

- Депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, граждане, награждённые правительственными наградами, иностранные граждане и иногородние жители будут приниматься без очереди, - отметили в пресс-службе ведомства.

Предварительная запись осуществляется отделом документационного обеспечения ДП по контактным телефонам: 8 (7292) 47-50-11, 47-51- 42, 47-51-43. При себе обязательно нужно иметь удостоверение личности. Приём граждан начальниками управлений и отделов ДП осуществляется ежедневно с 09:00 до 18:00.



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