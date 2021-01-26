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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:17

Просмотров: 1046

На сбои в работе платформы «ЕНПФ-Отбасы» пожаловались жители Актау

Жители Актау сообщили о сбоях в работе сайта «ЕНПФ-Отбасы», который запустило акционерное общество (АО) «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк». Жалобы прокомментировали в пресс-службе банка.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
О сбоях на платформе «ЕНПФ-Отбасы» жители Актау сообщили сегодня, 26 января.

По словам пользователя Сети, в службе поддержки банка ему не смогли объяснить причину неполадок.

- В субботу мы подали заявку на этой платформе, сегодня получили отказ. Причина – нет порога достаточности. Позвонил в «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), в их CALL-центре мне сообщили, что я не первый, и возникла какая-то ошибка в системе, которую они скоро исправят. У меня так и не вышло получить ответ о том, что вообще происходит и когда это закончится, - рассказал житель Актау.

В пресс-службе «Отбасы банка» сообщили, что система работает исправно. По словам представителя банка, несмотря на запуск сайта, люди продолжают посещать отделения лично.

- Клиенты все равно приходят за информацией в банк, несмотря на то, что мы на протяжении нескольких дней публикуем в СМИ информацию о том, как пользоваться платформой. В Актау люди обратились в отделение ЕНПФ, но там им сказали, что ничем не могут помочь, и они пришли в филиал «Отбасы банк» в 11 микрорайоне. Сегодня там возникла большая очередь, несмотря на то, что карантинные ограничения запрещают большое скопление людей, - добавили в пресс-службе.

В банке добавили, что в условиях пандемии они обязывают клиентов предварительно бронировать места в очереди «онлайн», но многие пренебрегают этим требованием.



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