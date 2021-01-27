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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:14

Просмотров: 402

Пенсионерка из Мангистау изготавливает изделия из войлока по старинным технологиям

Жительница села Тущыкудук вручную делает изделия из войлока народными способами. Об этом рассказали в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Пенсионерка из села Тущыкудук, 80-летняя Дамели Муканова, изготавливает войлочные изделия для юрты по традиционным технологиям. В ее доме можно найти множество ковров, шерстяных лент и других предметов обихода, сделанных вручную.

- С десяти лет я, как и все дети того времени, пряла нити из овечьей шерсти. Мы помогали старшим, заготавливали все для будущего ковра. А это адский труд. Не знали усталости, всегда работали. Нас с детства приучали к труду, - рассказала Дамели Муканова.

Пенсионерка из Мангистау изготавливает изделия из войлока по старинным технологиям


Несмотря на преклонный возраст, у нее отличное здоровье и хорошее зрение, благодаря которому она до сих пор работает без очков. Дамели Муканова вырастила десять сыновей и сейчас она бабушка 35 внуков и 20 правнуков. Она обучила древнему ремеслу семь невесток.

- Моя свекровь учила меня казахским традициям, культуре. Учила, как правильно держать иголку, вязать, работать с войлоком. Я эти уроки усвоила на всю жизнь. У моей свекрови очень хорошая память, - поделилась одна из невесток Закон Заманбековна.

Пенсионерка из Мангистау изготавливает изделия из войлока по старинным технологиям


Кроме рукоделия, Дамели Муканова каждый день ухаживает за скотом. В свободное время она читает книги, а ночью рассказывает сказки внукам.

Пенсионерка из Мангистау изготавливает изделия из войлока по старинным технологиям



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Комментарии ( 1 )

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Adai79 (Посетители) Сегодня, 13:20
Дай Аллах ей счастья, здоровья и долголетия angel
 
 

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