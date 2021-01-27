Пенсионерка из Мангистау изготавливает изделия из войлока по старинным технологиям

Пенсионерка из села Тущыкудук, 80-летняя Дамели Муканова, изготавливает войлочные изделия для юрты по традиционным технологиям. В ее доме можно найти множество ковров, шерстяных лент и других предметов обихода, сделанных вручную.- С десяти лет я, как и все дети того времени, пряла нити из овечьей шерсти. Мы помогали старшим, заготавливали все для будущего ковра. А это адский труд. Не знали усталости, всегда работали. Нас с детства приучали к труду, - рассказала Дамели Муканова.Несмотря на преклонный возраст, у нее отличное здоровье и хорошее зрение, благодаря которому она до сих пор работает без очков. Дамели Муканова вырастила десять сыновей и сейчас она бабушка 35 внуков и 20 правнуков. Она обучила древнему ремеслу семь невесток.- Моя свекровь учила меня казахским традициям, культуре. Учила, как правильно держать иголку, вязать, работать с войлоком. Я эти уроки усвоила на всю жизнь. У моей свекрови очень хорошая память, - поделилась одна из невесток Закон Заманбековна.Кроме рукоделия, Дамели Муканова каждый день ухаживает за скотом. В свободное время она читает книги, а ночью рассказывает сказки внукам.