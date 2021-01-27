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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:18

Просмотров: 168

«Пластилиновый» мальчик прославился в Актау

Школьник из Актау получил прозвище «ребенок-пластилин» за свою гибкость, которая позволяет ему принять любую позу. Об этом сообщает пресс-служба акима Актау.

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау
Школьник из Актау, 13-летний Азамат Нуркожа, получил прозвище «ребенок-пластилин» за свою природную гибкость. По словам его матери, особенности физиологии мальчика семья заметила, когда ему было три года.

- Иногда он спал, свернувшись калачиком. Сначала нас это пугало, но потом мы начали снимать его на видео и отправлять родственникам. Затем он участвовал в конкурсах и становился узнаваемым. Когда Азамату было семь, он получил благодарственное письмо от директора телеканала «Мангистау» за участие в программе «Баланың бәрі талантты», - поделилась Жанна Байбозова, мама мальчика.

Он участвовал в телепроекте «Дара бала» на телеканале «Балапан» и занимал призовые места в республиканских и международных конкурсах одаренных детей. В этом году мальчик получил предложение сняться в кино.

«Пластилиновый» мальчик прославился в Актау


Азамат Нуркожа учится в средней школе №8 имени И.Сүйеубаева. По словам Асельхан Исжановой, директора школы, он всегда проявляет себя, как воспитанный и талантливый ученик, который строго соблюдает дисциплину. Вне уроков он посещает балетную школу.

В будущем мальчик не хочет полагаться только на свою гибкость. Он планирует стать профессиональным музыкантом.

- Хочу добиться высоких результатов, будучи членом оркестра. Как к «ребенку-пластилину» ко мне поступает множество предложений, но я хочу стать первоклассным кюйши, - говорит Азамат Нуркожа.

«Пластилиновый» мальчик прославился в Актау



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