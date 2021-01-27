Жамал Жаманбаева: Эпидемиологическая ситуация в Мангистау ухудшается

Иллюстративное фото с сайта sputnik.kg

В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области ухудшается, заявила Жамал Жаманбаева.



По состоянию на 27 января в инфекционном стационаре лечатся 112 человек. У 41 пациента подтвердили коронавирусную инфекцию.



- Лечение получают 20 детей, у двоих их них - положительный результат анализов на коронавирус. В числе больных и семь беременных женщин, у пяти из которых болезнь подтвердилась. Еще 135 человек зарегистрировали с легкими симптомами или без симптомов, они проходят лечение по протоколу. По прогнозам ученых, сейчас началась вторая волна коронавирусной инфекции. Ее максимальная стадия придется на февраль и март. Поэтому давайте строго соблюдать меры предосторожности и заботиться как о себе, так и о своих близких, - добавила руководитель управления здравоохранения региона.