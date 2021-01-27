«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 27 Января
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.91 KZT
  • €1 = 511.57 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 1104

Жамал Жаманбаева: Эпидемиологическая ситуация в Мангистау ухудшается

Число заразившихся коронавирусом в Мангистау растет, несмотря на то, что регион находится в «зеленой» зоне. Об этом сообщила Жамал Жаманбаева, руководитель областного управления здравоохранения.

Иллюстративное фото с сайта sputnik.kg
В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области ухудшается, заявила Жамал Жаманбаева.

По состоянию на 27 января в инфекционном стационаре лечатся 112 человек. У 41 пациента подтвердили коронавирусную инфекцию.
 
- Лечение получают 20 детей, у двоих их них - положительный результат анализов на коронавирус. В числе больных и семь беременных женщин, у пяти из которых болезнь подтвердилась. Еще 135 человек зарегистрировали с легкими симптомами или без симптомов, они проходят лечение по протоколу. По прогнозам ученых, сейчас началась вторая волна коронавирусной инфекции. Ее максимальная стадия придется на февраль и март. Поэтому давайте строго соблюдать меры предосторожности и заботиться как о себе, так и о своих близких, - добавила руководитель управления здравоохранения региона.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Maximus (Посетители) Сегодня, 18:02
А вот и разговорчики о второй волне вируса завезли...

А по существу: Что сказали с выше, то и прочитали (сказали).
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • elek
  • Имярек
 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 17:45
Что за бред очередной. У нас все мероприятия на бумаге. В большинстве заведений, особенно в спорт комплексах, питейных заведениях и ТРК ТРЦ никаких ограничительных мер. Толпами народ ходит дышит кашляет. По вашей логике все население должно уже было слечь. Хватит из пальца высасывать, и панику сеять. Подготовьте медиков и оборудование, запаситесь лекарствами, дайте людям спокойно переболеть.

АХТУНГ!
 
-1
  • mer
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 G32 (Посетители) Сегодня, 16:57
Люди устали испытывать ограничения, в голове уже по умолчанию "зубы почистил, чайку попил, новости про корону прочитал".

Но я думаю, что если хотим летом отдохнуть нормально на морях или кто куда решит поехать и поедет - то февраль, март и половину апреля лучше взять себя в руки.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика