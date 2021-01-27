За зарплату «мертвым душам» бывшего директора театра в Актау оштрафовали на 14 миллионов тенге

Иллюстративное фото с сайта reuters.com
Штраф в размере 14 миллионов тенге назначили Нурниязу Муханову, бывшему директору музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина.
Антикоррупционная служба Мангистауской области, как сообщает сайт inbusiness.kz, выявила в театре мошенническую схему с фиктивным трудоустройством. По словам специалиста ведомства, знакомая директора с 2018 по 2020 год числилась сотрудником театра, и Нурнияз Муханов перечислял ей заработную плату. За два года он перевел около полутора миллионов тенге.
В отношении бывшего директора провели досудебное расследование по части 3 статьи 189 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Вид наказания, который предусматривается за нарушение данной статьи, изменили на штраф в десятикратном размере.
Для справки:
Антикоррупционная служба Мангистауской области, как сообщает сайт inbusiness.kz, выявила в театре мошенническую схему с фиктивным трудоустройством. По словам специалиста ведомства, знакомая директора с 2018 по 2020 год числилась сотрудником театра, и Нурнияз Муханов перечислял ей заработную плату. За два года он перевел около полутора миллионов тенге.
В отношении бывшего директора провели досудебное расследование по части 3 статьи 189 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Вид наказания, который предусматривается за нарушение данной статьи, изменили на штраф в десятикратном размере.
Для справки:
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