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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:21

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За зарплату «мертвым душам» бывшего директора театра в Актау оштрафовали на 14 миллионов тенге

Бывшего директора музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина в Актау оштрафовали на 14 миллионов тенге за выплаты фиктивному сотруднику. Об этом сообщает сайт inbusiness.kz.

Иллюстративное фото с сайта reuters.com
Штраф в размере 14 миллионов тенге назначили Нурниязу Муханову, бывшему директору музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина.

Антикоррупционная служба Мангистауской области, как сообщает сайт inbusiness.kz, выявила в театре мошенническую схему с фиктивным трудоустройством. По словам специалиста ведомства, знакомая директора с 2018 по 2020 год числилась сотрудником театра, и Нурнияз Муханов перечислял ей заработную плату. За два года он перевел около полутора миллионов тенге.

В отношении бывшего директора провели досудебное расследование по части 3 статьи 189 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Вид наказания, который предусматривается за нарушение данной статьи, изменили на штраф в десятикратном размере.

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