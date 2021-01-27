За зарплату «мертвым душам» бывшего директора театра в Актау оштрафовали на 14 миллионов тенге

Статья 189. Присвоение или растрата вверенного чужого имущества

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.



2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Штраф в размере 14 миллионов тенге назначили Нурниязу Муханову, бывшему директору музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина.Антикоррупционная служба Мангистауской области, как сообщает сайт inbusiness.kz , выявила в театре мошенническую схему с фиктивным трудоустройством. По словам специалиста ведомства, знакомая директора с 2018 по 2020 год числилась сотрудником театра, и Нурнияз Муханов перечислял ей заработную плату. За два года он перевел около полутора миллионов тенге.В отношении бывшего директора провели досудебное расследование по части 3 статьи 189 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Вид наказания, который предусматривается за нарушение данной статьи, изменили на штраф в десятикратном размере.