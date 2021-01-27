В Мангистау сформировали необходимый запас лекарств

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Сформированного в области запаса необходимых лекарств должно хватить на два-три месяца.
По словам Нурсулу Мухамбетяровой, заместителя руководителя департамента медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области, в два раза снизились цены на медицинские маски и ПЦР-тесты.
- В Казахстане вступили в силу изменения в «Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства». Согласно им, предельные цены на лекарственные препараты, используемые для лечения коронавирусной инфекции, будут формироваться в отдельном порядке, - рассказала Нурсулу Мухамбетярова.
Напомним, в прошлом году в Мангистау на формирование запаса социально-значимых лекарств выделили 300 миллионов тенге.
По словам Нурсулу Мухамбетяровой, заместителя руководителя департамента медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области, в два раза снизились цены на медицинские маски и ПЦР-тесты.
- В Казахстане вступили в силу изменения в «Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства». Согласно им, предельные цены на лекарственные препараты, используемые для лечения коронавирусной инфекции, будут формироваться в отдельном порядке, - рассказала Нурсулу Мухамбетярова.
Напомним, в прошлом году в Мангистау на формирование запаса социально-значимых лекарств выделили 300 миллионов тенге.
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