«Аэрофлот» продлил закрытие рейса в Актау до 30 апреля

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Помимо Актау, с 28 марта по 30 апреля авиаперевозчик продлил закрытие 88 регулярных международных рейсов.



«Аэрофлот» внес изменения в программу полетов регулярных международных рейсов в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении авиаперевозчика.