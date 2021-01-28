Земельный участок на побережье в пригороде Актау выставили на продажу за 800 миллионов тенге

Фото с сайта Krisha.kz
Земельный участок вдоль береговой линии выставлен на продажу на сайт объявлений 24 января.
С момента публикации объявление просмотрели 340 раз.
С момента публикации объявление просмотрели 340 раз.
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Комментарии ( 4 )
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