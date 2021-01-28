Карина Шайгузова из Актау прошла кастинг казахстанского музыкального лейбла

Студентка Мангистауского колледжа искусств, 17-летняя Карина Шайгузова, стала артисткой казахстанского лейбла Trend Entertainment. Кастинг проходил в Алматы и завершился вчера, 27 января.- Друзья, сегодня имела возможность проявить себя на кастинге, получила невероятный заряд энергии, адреналина, приобрела новые знакомства, услышала много советов, оценок в плане творческого опыта. В период пандемии нам дали возможность встретиться, посоревноваться между собой… Спасибо вам за поздравления, я искренне благодарна за ваши тёплые слова, - написала девушка на своей странице в социальных сетях.Продюсер лейбла Ерлан Алимов поздравил Карину Шайгузову с победой. Подробности о будущих проектах будут позже, поскольку сейчас девушка живёт и учится в Актау, необходимо время для решения вопросов с учебой и проживанием в Алматы. Работа и заключение контракта планируются в сентябре.Карина Шайгузова учится в Мангистауском колледже искусств по специальности «Академический вокал», 3 курс. На данный момент занимается в студии детского творчества «Радуга» под руководством Хныкиной Ольги Васильевны. Также является солисткой музыкальной группы «AKTAVA band».