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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 15:43

Просмотров: 232

Около пяти тысяч юношей 2004 года рождения будут прикреплены к призывным участкам в Мангистау

При приписке к призывным участкам молодые люди должны пройти медицинскую комиссию для установления степени годности к воинской службе. Прошедшие медосмотр принимаются на воинский учет решением комиссии по приписке. Об этом сообщил начальник отдела призыва на срочную воинскую службу управления комплектования департамента по делам обороны Мангистауской области Жасулан Кураков.

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области проводится приписка юношей 2004 года рождения к призывным участкам.

Планируется, что в 2021 году удостоверение о приписке к призывному участку получат порядка пяти тысяч человек. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил начальник отдела призыва на срочную воинскую службу управления комплектования департамента по делам обороны Мангистауской области Жасулан Кураков.

По его словам, приписка граждан к призывным участкам и медицинское освидетельствование проводятся в соответствии с правилами воинского учета военнообязанных и призывников, утверждаемыми министерством обороны, и правилами проведения военно-врачебной экспертизы в вооруженных силах.

- Также при приписке граждан к призывным участкам они проходят медицинскую комиссию в специальном порядке для установления степени годности к воинской службе. Граждане, прошедшие медосмотр, принимаются на воинский учет решением комиссии по приписке, - сказал Жасулан Кураков.



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