Около пяти тысяч юношей 2004 года рождения будут прикреплены к призывным участкам в Мангистау

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В Мангистауской области проводится приписка юношей 2004 года рождения к призывным участкам.



Планируется, что в 2021 году удостоверение о приписке к призывному участку получат порядка пяти тысяч человек. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил начальник отдела призыва на срочную воинскую службу управления комплектования департамента по делам обороны Мангистауской области Жасулан Кураков.



По его словам, приписка граждан к призывным участкам и медицинское освидетельствование проводятся в соответствии с правилами воинского учета военнообязанных и призывников, утверждаемыми министерством обороны, и правилами проведения военно-врачебной экспертизы в вооруженных силах.



- Также при приписке граждан к призывным участкам они проходят медицинскую комиссию в специальном порядке для установления степени годности к воинской службе. Граждане, прошедшие медосмотр, принимаются на воинский учет решением комиссии по приписке, - сказал Жасулан Кураков.