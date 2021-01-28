Дедушка из Актау разыскивает родных

Фото предоставил Анатолий Шиляев

Пенсионер из Актау Шиляев Анатолий Александрович разыскивает своих детей. Он уроженец Кировской области России, приехал в Актау в 1991 году и устроился на азотно-туковый завод. Спустя два года он вышел на пенсию.



Дедушка 1941 года рождения живет в гостинице «Азия», которую оплачивает с пенсии. Оставшихся денег едва хватает на еду.



На сегодняшний день Анатолий Шиляев с трудом ходит и ослеп на один глаз. Из-за состояния здоровья Анатолий Шиляев не может позволить себе устроиться на работу или активно вести поиски родных. По его словам, в Актау живут двое его детей - Андрей и Мария.



Если у вас есть какая-то информация о членах его семьи, вы можете позвонить по номеру +7 (705) 710-22-18.