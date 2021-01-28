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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:44

Просмотров: 541

Дедушка из Актау разыскивает родных

Пенсионер Анатолий Шиляев, 1941 года рождения, в течение семи лет живет в гостинице и не может связаться с родными. Он обратился в редакцию Lada.kz за помощью в поиске родных.

Фото предоставил Анатолий Шиляев
Пенсионер из Актау Шиляев Анатолий Александрович разыскивает своих детей. Он уроженец Кировской области России, приехал в Актау в 1991 году и устроился на азотно-туковый завод. Спустя два года он вышел на пенсию.

Дедушка 1941 года рождения живет в гостинице «Азия», которую оплачивает с пенсии. Оставшихся денег едва хватает на еду.

На сегодняшний день Анатолий Шиляев с трудом ходит и ослеп на один глаз. Из-за состояния здоровья Анатолий Шиляев не может позволить себе устроиться на работу или активно вести поиски родных. По его словам, в Актау живут двое его детей - Андрей и Мария.

Если у вас есть какая-то информация о членах его семьи, вы можете позвонить по номеру +7 (705) 710-22-18.



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Комментарии ( 2 )

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  • Сергей Владимиров
 babe (Посетители) Сегодня, 16:13
Жалко дедушку !
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 Empro (Посетители) Сегодня, 15:55
В Актау живут двое его детей. Не у что ни кто за столько лет его не искал?
 
 

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