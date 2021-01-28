Буря препятствует перегону стада баранов в Мангистау

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Видео снято на 65-м километре между Актау и селом Таучик, неподалеку от некрополя Жамбауыл.
На сегодня, как обещали синоптики, угроза возникновения пыльной бури.
На сегодня, как обещали синоптики, угроза возникновения пыльной бури.
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Четверг, 28 Января
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