В Мангистау ожидаются сильный ветер и гололед

Кадры из видеоматериала
Гололед и сильный ветер ожидают в Мангистау завтра, 29 января. Как сообщили в пресс-службе, скорость ветра не изменится.
- Ожидается сильный северо-западный ветер, до 17-22 метров в секунду. Ночью прогнозируют ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям призвали соблюдать осторожность при ухудшении погодных условий.
Напомним, сегодня, 28 января, дорогу Шетпе-Мангистау перекрыли из-за пыльной бури, которую спровоцировал сильный ветер.
- Ожидается сильный северо-западный ветер, до 17-22 метров в секунду. Ночью прогнозируют ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям призвали соблюдать осторожность при ухудшении погодных условий.
Напомним, сегодня, 28 января, дорогу Шетпе-Мангистау перекрыли из-за пыльной бури, которую спровоцировал сильный ветер.
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