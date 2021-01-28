Старые песни о главном! Аким Мангистау поручил сохранить не погибшие еще деревья и не высаживать новые

Фото из архива Lada.kz

Аким Мангистау поручил в 2021 году сосредоточиться на сохранении деревьев в Актау, а не на высаживании новых. На сегодняшний день на территории города растет около 72 тысяч деревьев.



- Для сохранения зеленого фонда со следующего года планируется поливать растения в верхних микрорайонах водой, очищенной через КОС-2. Уже в 2024-2025 годах мы рассчитываем использовать данную систему по всему городу, - рассказали в пресс-службе.



В нынешнем году планируют провести ремонт труб, предназначенных для орошения растений, и наладить полив по периметру микрорайонов водовозами. Компании для проведения полива внутри микрорайонов выберут на конкурсной основе среди служб кооперативов собственников квартир и индивидуальных предпринимателей.



- Мы планируем провести полную реставрацию и облагораживание памятников Тобаниязу Алниязулы в 12 микрорайоне и Кашагану Куржиманулы в 10 микрорайоне. Большое внимание уделим обновлению всех парков, аллей и скверов, расположенных в городе. Появятся новые скамейки, урны, освещение, - добавили в акимате.