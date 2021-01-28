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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:06

Просмотров: 924

Старые песни о главном! Аким Мангистау поручил сохранить не погибшие еще деревья и не высаживать новые

Озеленители в Актау сконцентрируют работу не на высадке новых деревьев, а на сохранении имеющихся. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Аким Мангистау поручил в 2021 году сосредоточиться на сохранении деревьев в Актау, а не на высаживании новых. На сегодняшний день на территории города растет около 72 тысяч деревьев.

- Для сохранения зеленого фонда со следующего года планируется поливать растения в верхних микрорайонах водой, очищенной через КОС-2. Уже в 2024-2025 годах мы рассчитываем использовать данную систему по всему городу, - рассказали в пресс-службе.

В нынешнем году планируют провести ремонт труб, предназначенных для орошения растений, и наладить полив по периметру микрорайонов водовозами. Компании для проведения полива внутри микрорайонов выберут на конкурсной основе среди служб кооперативов собственников квартир и индивидуальных предпринимателей.

- Мы планируем провести полную реставрацию и облагораживание памятников Тобаниязу Алниязулы в 12 микрорайоне и Кашагану Куржиманулы в 10 микрорайоне. Большое внимание уделим обновлению всех парков, аллей и скверов, расположенных в городе. Появятся новые скамейки, урны, освещение, - добавили в акимате.



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Комментарии ( 5 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • DAD
  • Кинст
 spamregg (Посетители) Сегодня, 20:24
правильно лучше не сажать, не умеешь не берись... а сохранять то особо и нечего.
 
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  • синдбад
  • Papirosso
  • DAD
  • Lelik72
  • Purins
  • Кинст
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:15
Для кого эти сказки....от акима скажите просто и честно, что при составлении очередного....распила... бюджета забыли туда включить очередной закуп..золотых по стоимости саженцев.... которые всегда по весне..с приглашением местных СМИ ... торжественно сажаете..показушно поливаете..чисто символически из вёдерка и всё....потом напрочь забываете, что вообще сажали...... ведь если посмотреть за всё время, что было посажено местными чиновниками саженцев деревьев....не принялось ни одного.... Лучше не позорьтесь, а возродите былой ЦЕХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ они одни делали большой объем работы вместе взятых чем местные чинуши....Специалисты местного Ботанического сада своё время столько вырастили саженцев деревьев, которые адаптированны к местному климату и почвам, чем закупать где попало дорогостоящие никчемные насаждения для распилов и показух....
 
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  • Сергей Владимиров
  • Coffee
  • spamregg
  • DAD
  • Кинст
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 18:46
Чего только не планирует наш акимат....
 
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  • Сергей Владимиров
  • синдбад
  • Lelik72
  • Кинст
 Dimko (Посетители) Сегодня, 18:43
Я просто оставлю это здесь..75 тыс... stena

Супруги из Бразилии превратили пустошь в тропический рай, высадив более 2 миллионов деревьев
 
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  • non_alcoholic
  • Сергей Владимиров
  • DAD
  • Кинст
 Resistant (Посетители) Сегодня, 18:33
при обновлении всех парков и скверов (скамейками и урнами) учтите тот факт, что народ наш не умеет с уважением относится к данным благам, готовы снести балюстрады, выбить перила, ободрать пальмы, сжечь "оранжевые"урны. чтоб наверняка - ставьте все железное dance

~All people smile in the same language~
 
 

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