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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:28

Просмотров: 1183

На «ПАЗиках» до конца договора! Суд оставил право за перевозчиком возить горожан на старых автобусах в Актау

Индивидуальный предприниматель Шанытбай Бекбаулов обратился в суд в связи с расторжением контракта в одностороннем порядке со стороны Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акима Актау.

Фото из архива «Лады»
По словам Шанытбая Бекбаулова, являющегося перевозчиком на маршрутах №5 и №4М, он заключал договор с Актауским городским отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог 29 декабря 2018 года. Срок действия истекает 29 декабря 2021 года.

Предпринимателю было направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке. Шанытбаю Бекбаулову сообщили, что нужно освободить маршрут. Недовольный данной позицией со стороны чиновников перевозчик ИП «Ш. Бекбаулов» обратился в суд, который вынес решение в его пользу. Предприниматель имеет право работать до конца срока договора.

- Чиновники просто на словах сказали мне перестать работать. Объявите тендер: кто выиграет – тому я отдам, по закону. Городской акимат, заинтересованные лица и нынешняя компания-перевозчик просто-напросто хотят забрать наши маршруты. Я намерен написать письмо на имя акима области, обратиться с заявлением в полицию и в антикоррупционную службу, - заявил предприниматель.


В акимате подтвердили, что Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог и индивидуальный предприниматель Шанытбай Бекбаулов заключили договор на три года об осуществлении регулярных перевозок по Актау по маршрутам №5 и 4М. Однако из-за ненадлежащего исполнения указанных в договоре обязательств предпринимателю было направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке. Согласно договору, он должен был обновить парк автобусов на 70% в 2019 году и на 30% в прошлом году.

- Бизнесмену неоднократно были сделаны замечания по поводу данного вопроса, но автобусный парк так и не был обновлен. Более того, неоднократно поступали жалобы и заявления от горожан на большой интервал движения автобусов и частые опоздания. Предприниматель не согласился с данным фактом и обратился в суд. Суд, в свою очередь, вынес определение не препятствовать работе фирмы до окончания соглашения, - сообщили в акимате.


Как отметили в акимате, новые автобусы, запущенные по маршруту №5, получили положительную оценку от горожан. Современные, просторные и удобные для пассажиров. Также сократился интервал движения транспорта по маршрутам.

- Если старый перевозчик так радеет за свою деятельность, так почему за все эти годы он не предпринял не одной меры для обновления своего ржавого автопарка? Судья, где тут логика? Пусть люди как кильки в банке добираются до места работы и обратно в ржавых доисторических «ПАЗиках»?, - возмутился Азамат Сарсенбаев.



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Комментарии ( 3 )

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yuriy.v (Посетители) Сегодня, 20:57
Если судья рассмотрев аргументы акимата вынес решение в пользу предпринимателя, то либо статья написана искажённо про обязательства обновления автопарка, либо решение судьи не справедливое.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Кинст
  • 490
 Актау362 (Посетители) Сегодня, 20:14
Ехали сегодня на пазике пятерке.Водитель спрашивает:есть ли выходящие на Грин парке.Все молчат.Я говорю:может быть будут входящие на остановке?Почему не повернули?Ответ был такой:впереди два автобуса было,они забрали.В 16-мкр.такая же история.Не хотите,ну так откажитесь.Вечером в 19.00никого нет уже на линии.Джи пи эс не на всех автобусах.Какая нибудь будет управа на этого Бекбаулова в конце концов.При таком удлиненном маршруте 10 новых автобусов маловато будет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • non_alcoholic
  • dom555
  • Лия
  • alixah
  • 490
  • TU-154
 Кинст (Посетители) Сегодня, 18:43
Как ни странно, но здесь я полностью солидарен с Акиматом. В городе самые убитые автобусы сейчас именно на 5-ке
 
 

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