На «ПАЗиках» до конца договора! Суд оставил право за перевозчиком возить горожан на старых автобусах в Актау

- Чиновники просто на словах сказали мне перестать работать. Объявите тендер: кто выиграет – тому я отдам, по закону. Городской акимат, заинтересованные лица и нынешняя компания-перевозчик просто-напросто хотят забрать наши маршруты. Я намерен написать письмо на имя акима области, обратиться с заявлением в полицию и в антикоррупционную службу, - заявил предприниматель.

- Бизнесмену неоднократно были сделаны замечания по поводу данного вопроса, но автобусный парк так и не был обновлен. Более того, неоднократно поступали жалобы и заявления от горожан на большой интервал движения автобусов и частые опоздания. Предприниматель не согласился с данным фактом и обратился в суд. Суд, в свою очередь, вынес определение не препятствовать работе фирмы до окончания соглашения, - сообщили в акимате.

- Если старый перевозчик так радеет за свою деятельность, так почему за все эти годы он не предпринял не одной меры для обновления своего ржавого автопарка? Судья, где тут логика? Пусть люди как кильки в банке добираются до места работы и обратно в ржавых доисторических «ПАЗиках»?, - возмутился Азамат Сарсенбаев.

По словам Шанытбая Бекбаулова, являющегося перевозчиком на маршрутах №5 и №4М, он заключал договор с Актауским городским отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог 29 декабря 2018 года. Срок действия истекает 29 декабря 2021 года.Предпринимателю было направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке. Шанытбаю Бекбаулову сообщили, что нужно освободить маршрут. Недовольный данной позицией со стороны чиновников перевозчик ИП «Ш. Бекбаулов» обратился в суд, который вынес решение в его пользу. Предприниматель имеет право работать до конца срока договора.В акимате подтвердили, что Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог и индивидуальный предприниматель Шанытбай Бекбаулов заключили договор на три года об осуществлении регулярных перевозок по Актау по маршрутам №5 и 4М. Однако из-за ненадлежащего исполнения указанных в договоре обязательств предпринимателю было направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке. Согласно договору, он должен был обновить парк автобусов на 70% в 2019 году и на 30% в прошлом году.Как отметили в акимате, новые автобусы, запущенные по маршруту №5, получили положительную оценку от горожан. Современные, просторные и удобные для пассажиров. Также сократился интервал движения транспорта по маршрутам.