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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:19

Просмотров: 346

В Актау осудили «крышевавшего» притон полицейского

Державший покровительство над девушками легкого поведения полицейский приговорен к 12 годам лишения свободы, передает агентство «Хабар 24».

Фото из доступных источников
По материалам дела, оперативный сотрудник взял под покровительство группу лиц, которые занимались проституцией. В течение полугода он получал за это по 500 тысяч тенге в месяц. Общая сумма взятки составила три миллиона тенге.

Приговором суда его осудили на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

- Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: создание и руководство преступной группой и получение взятки. Чтобы скрыть свои действия, полученные деньги он переводил на банковские счета своих родственников, - сообщил старший следователь антикоррупционной службы Мангистауской области Али Абдулов.


Напомним, сотрудники департамента полиции Мангистауской области скрыли контакт заражённого коронавирусом с проститутками в Актау.



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