В Актау осудили «крышевавшего» притон полицейского

- Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: создание и руководство преступной группой и получение взятки. Чтобы скрыть свои действия, полученные деньги он переводил на банковские счета своих родственников, - сообщил старший следователь антикоррупционной службы Мангистауской области Али Абдулов.

По материалам дела, оперативный сотрудник взял под покровительство группу лиц, которые занимались проституцией. В течение полугода он получал за это по 500 тысяч тенге в месяц. Общая сумма взятки составила три миллиона тенге.Приговором суда его осудили на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Напомним, сотрудники департамента полиции Мангистауской области скрыли контакт заражённого коронавирусом с проститутками в Актау.