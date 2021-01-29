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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:42

Просмотров: 2961

Весной 2021 года трасса Актау-Бейнеу станет платной

В Казахстане в этом году станут платными еще 18 республиканских трасс, в том числе трасса Актау-Бейнеу. Это больше половины всех планируемых автодорог, на которых до 2024 года хотят внедрить систему платного проезда. Председатель «ҚазАвтоЖол» Улан Алипов рассказал корреспонденту Tengrinews.kz о датах ввода платного автопроезда.

Иллюстративное фото: dalainform.kz
Корреспондент Tengrinews.kz сообщает, что в 2021 году дорожники планируют поэтапный запуск системы взимания платы. Общая протяженность новых платных дорог должна составить 5 800 километров.

В феврале в тестовом режиме заработают девять республиканских автодорог. Перевести на стандартный режим работы эти трассы планируют в апреле. Это:

- Карабутак - Кызылорда;
- Актобе - Уральск;
- Атырау - Бейнеу - граница Узбекистана;
- Актау - Бейнеу;
- Костанай - граница России (на Троицк);
- Нур-Султан - Костанай;
- Павлодар - граница России (Омск);
- Нур-Султан - Павлодар;
- Павлодар - Семей - Калбатау.

На данный момент система уже работает в тестовом режиме на пяти трассах. Это:

- Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент);
- Уральск - граница России (на Саратов);
- Уральск - граница России (на Самару);
- Актобе - граница России (на Оренбург);
- Щучинск - Петропавловск.

На этих автодорогах в скором времени платный проезд будет работать в обычном режиме. Планируется, что это произойдет уже в марте.

Также в этом месяце платными на постоянной основе хотят сделать еще четыре трассы. А именно:
- Шымкент - Кызылорда;
- Шымкент - Тараз;
- Тараз - Кайнар;
- Капшагай - Талдыкорган.

Однако, для начала на этих дорогах должны внедрить тестовый режим системы. Дорожники намерены сделать это в феврале. Далее, после перевода на постоянную основу, к марту 2021 года, количество новых платных автотрасс в Казахстане будет девять.

Всего в Казахстане до 2024 года планируется довести протяженность платных трасс до 11 тысяч километров. Это около 45 процентов всех дорог страны. На эту систему внедрения потратят в общем 25 миллиардов тенге.

- На остальных участках протяженностью 5 200 километров внедрение платности планируется по мере завершения работ по реконструкции, - сообщил Улан Алипов.

На данный момент платные автодороги функционируют на четырех трассах:
- Нур-Султан - Щучинск;
- Нур-Султан - Темиртау;
- Алматы - Хоргос;
- Алматы - Капшагай.

Весной 2021 года трасса Актау-Бейнеу станет платной



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Комментарии ( 10 )

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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 15:28
Цитата: M_lena
Интересно, а трассу Атырау-Астрахань они не хотят сделать платной

О! Это было бы верх цинизма!
Так-то в платных дорогах нет ни чего нового. Было бы качество дороги, сервис и достаток людей. То то с окрестных аулов вряд ли поставят платежные терминалы. Скорее всего для местного населения какое-то послабление будет, возможно годовые абонементы введут или вообще бесплатно сделают в пределах области. Для транзитных машин и большегрузов, которые и портят в основном дороги, ставка будет повыше, думаю.
 
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Око (Посетители) Сегодня, 15:02
Платная, думаю, будет только для грузового автотранспорта. И это правильно. Для легкового устанавливать тарифы это гонево. Альтернативы нет никакой.

всё вижу
 
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 DAD (Посетители) Сегодня, 14:07
А где бесплатная альтернатива?!

А где бесплатная альтернатива?! Или по степи, как раньше ездили до Кульсаров.
 
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 M_lena (Посетители) Сегодня, 13:58
Интересно, а трассу Атырау-Астрахань они не хотят сделать платной lol
 
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 Gor (Посетители) Сегодня, 13:50
До Атырау будем платить.900 км сколько будет
 
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:27
Хосподи, за все платим, даже за воздух, когда одеваем маски, за медицину, за образование даже в средней школе, нанимая репетиторов, т.к. то образование, которое получают в школе с такими знаниями никуда не поступишь, ни то что в бюджет, даже на платное. Теперь взялись за дороги, стесняюсь спросить,а где альтернатива к платной дороге? В других странах обязательно имеются альтернативные дороги при том мало чем отличающие по качеству от платных. За что я плачу налоги??? Кормить дармоедов, чтобы такие законы принимали???
 
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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 13:01
А если человек работает Жетыбае, а живет в Актау? Иди наоборот? Что, каждый день, 5 раз в неделю надо платить за 2 поездки?
Мало того, что эта дорога по качеству даже отдаленно не напоминает бесплатные автобаны Германии, мало того, по ней регулярно животные гуляют как по полю, так еще стоимость пропускных пунктов 25 млрд. тг. плюс их обслуживание. А окупятся ли эти затраты в ближайшие 10 лет? Овчинка стоит выделки? Немцы не дураки, пострили хорошие бесплатные дороги для развития экономики, а не чтобы копейки собирать с народа!
 
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 DiDa (Посетители) Сегодня, 12:52
Сперва создайте на этих дорогах условия, чтобы платить за проезд, а так получается это просто обыкновенная "обдираловка" простого народа. Пусть на этих "автомагистралях" не шастаются скот, пусть на этих "автомагистралях" не гибнут люди столкнувшись в кромешной тьме со скотиной, которых хозяева не контролируют, пусть на этих платных "автомагистралях" устанавливают обыкновенные туалеты, а не степь должна быть туалетом для водителей и пассажиров, пусть устанавливают нормальные освещения для хорошей видимости, пусть эти дороги после очередных погодных явлении не проваливаются...... тут много чего можно писать. Вот тогда и можно будет действительно платить. А то, привыкли смотреть якобы на развитые зарубежные страны, а уровень жизни и условия для проживания народа не соответствуют зарубежным развитым странам.
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 11:06
Сколько десятилетий мы сидели без дороги? Сколько машин и здоровья угробили?
Да за проезд по этой асфальтной дороге нам доплачивать должны! Построили ,даже не магистраль ,а обычную двухполоску! И за это деньги с населения брать хотите? А как местные с аулов и разъездов передвигаться будут? А за что мы транспортный налог платим? За что акциз платим? Теперь за обычный асфальт ещё платить будем! Дожились ! До 2030 вообще писец настанет,строго по программе.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:04
А что если все дороги сделать платными?
А то едут куда ни попадя, а потом коронавирус привозят. uhmylka
А налог на автотранспорт это не за дороги?
У людей платные дороги вводят там, где есть альтернативные бесплатные.
 
 

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