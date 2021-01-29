Весной 2021 года трасса Актау-Бейнеу станет платной

Иллюстративное фото: dalainform.kz
Корреспондент Tengrinews.kz сообщает, что в 2021 году дорожники планируют поэтапный запуск системы взимания платы. Общая протяженность новых платных дорог должна составить 5 800 километров.
В феврале в тестовом режиме заработают девять республиканских автодорог. Перевести на стандартный режим работы эти трассы планируют в апреле. Это:
- Карабутак - Кызылорда;
- Актобе - Уральск;
- Атырау - Бейнеу - граница Узбекистана;
- Актау - Бейнеу;
- Костанай - граница России (на Троицк);
- Нур-Султан - Костанай;
- Павлодар - граница России (Омск);
- Нур-Султан - Павлодар;
- Павлодар - Семей - Калбатау.
На данный момент система уже работает в тестовом режиме на пяти трассах. Это:
- Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент);
- Уральск - граница России (на Саратов);
- Уральск - граница России (на Самару);
- Актобе - граница России (на Оренбург);
- Щучинск - Петропавловск.
На этих автодорогах в скором времени платный проезд будет работать в обычном режиме. Планируется, что это произойдет уже в марте.
Также в этом месяце платными на постоянной основе хотят сделать еще четыре трассы. А именно:
- Шымкент - Кызылорда;
- Шымкент - Тараз;
- Тараз - Кайнар;
- Капшагай - Талдыкорган.
Однако, для начала на этих дорогах должны внедрить тестовый режим системы. Дорожники намерены сделать это в феврале. Далее, после перевода на постоянную основу, к марту 2021 года, количество новых платных автотрасс в Казахстане будет девять.
Всего в Казахстане до 2024 года планируется довести протяженность платных трасс до 11 тысяч километров. Это около 45 процентов всех дорог страны. На эту систему внедрения потратят в общем 25 миллиардов тенге.
- На остальных участках протяженностью 5 200 километров внедрение платности планируется по мере завершения работ по реконструкции, - сообщил Улан Алипов.
На данный момент платные автодороги функционируют на четырех трассах:
- Нур-Султан - Щучинск;
- Нур-Султан - Темиртау;
- Алматы - Хоргос;
- Алматы - Капшагай.
В феврале в тестовом режиме заработают девять республиканских автодорог. Перевести на стандартный режим работы эти трассы планируют в апреле. Это:
- Карабутак - Кызылорда;
- Актобе - Уральск;
- Атырау - Бейнеу - граница Узбекистана;
- Актау - Бейнеу;
- Костанай - граница России (на Троицк);
- Нур-Султан - Костанай;
- Павлодар - граница России (Омск);
- Нур-Султан - Павлодар;
- Павлодар - Семей - Калбатау.
На данный момент система уже работает в тестовом режиме на пяти трассах. Это:
- Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент);
- Уральск - граница России (на Саратов);
- Уральск - граница России (на Самару);
- Актобе - граница России (на Оренбург);
- Щучинск - Петропавловск.
На этих автодорогах в скором времени платный проезд будет работать в обычном режиме. Планируется, что это произойдет уже в марте.
Также в этом месяце платными на постоянной основе хотят сделать еще четыре трассы. А именно:
- Шымкент - Кызылорда;
- Шымкент - Тараз;
- Тараз - Кайнар;
- Капшагай - Талдыкорган.
Однако, для начала на этих дорогах должны внедрить тестовый режим системы. Дорожники намерены сделать это в феврале. Далее, после перевода на постоянную основу, к марту 2021 года, количество новых платных автотрасс в Казахстане будет девять.
Всего в Казахстане до 2024 года планируется довести протяженность платных трасс до 11 тысяч километров. Это около 45 процентов всех дорог страны. На эту систему внедрения потратят в общем 25 миллиардов тенге.
- На остальных участках протяженностью 5 200 километров внедрение платности планируется по мере завершения работ по реконструкции, - сообщил Улан Алипов.
На данный момент платные автодороги функционируют на четырех трассах:
- Нур-Султан - Щучинск;
- Нур-Султан - Темиртау;
- Алматы - Хоргос;
- Алматы - Капшагай.