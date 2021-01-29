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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:54

Просмотров: 6271

В Актау антимонопольное расследование начато в отношении гипермаркета «Дина»

Подробности расследования рассказали в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

Фото из доступных источников
По данным ведомства, поводом для расследования послужило то, что гипермаркет систематически устанавливает дополнительные требования и обязательства к поставщикам и производителям товаров, не касающиеся предмета договора. В противном случае гипермаркет грозится ограничить допуск на рынок производителям и поставщикам.

- Полагаем, что действия гипермаркета неправомерны, поскольку эти условия нарушают законные права предпринимателей и ущемляют в итоге права потребителей, так как влияют на окончательную стоимость продукта, - сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

По итогам расследования будут приняты меры антимонопольного реагирования.



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Комментарии ( 6 )

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  • Ну Ну
  • tolk
 zhanino (Посетители) Сегодня, 15:04
скорее всего местные барыги, которые держат свои магазины, хотят выдавить конкурента, почему эти монопольщики не проверяют тот же Альянс, который чуть ли не ежемесяно повышают цены за свои услуги? потому что за это им видимо никто не башляет, а за Дину видимо интерес есть
 
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  • tolk
  • babe
 mer (Посетители) Сегодня, 14:33
Подробности рассказали, что ни каких подробностей мы вам не расскажем... Отличные новости.
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 13:19
Скорее всего речь идёт о ,так называемой, аренде площадей и(или) полок и прилавков. Это обычная практика всех супер и мини маркетов. Поставщики доплачивают за хорошую полку на выгодном месте бонусы в виде скидок ,либо конвертом ответственному за это сотруднику магазина,либо директору.
Или устным договором ,за вознагрождение договариваются ,что бы не допускался к продаже прямой конкурирующий товар от другой компании.
В этом бывает и здравая логика. К примеру если есть своя пекарня ,зачем продавать чужой хлеб?
Или к примеру сарыагаш,которого десятки производителей. И т.д.
Естественно , что Дина для нашего города это лакомое место и все поставщики хотят реализовывать свой товар в этом месте. Так что - кто больше даст ,тот и продаст.
 
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  • tata
  • tolk
  • Добрыня
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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 12:49
Если руководство магазина требует от поставщиков снижения цен для блага конечного потребителя - это плохо? Дина достаточно привлекательный супермаркет, цены там ниже, чем в других торговых точках. Недели две назад там был, поразился, цена мужских носок тенге 300, вроде. Зайдите в ШУМ, думаю, меньше чем за 1000 и не купите. По продуктам питания тоже дешевле даже Дановских. Ассортимент тоже приличный, можно сразу все для дома скупить.
Сразу отмету все нарекания в свой адрес: никакого отношения к этому магазину не имею, просто, если есть время, отовариваюсь там.
 
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  • Multiverse
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  • rastolkuy
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 DiDa (Посетители) Сегодня, 12:43
Никакой конкретики, что они навязывают которые не относятся к предмету договора? Руки помыть перед поставкой или тапочки одевать перед входом, или зубы почистить перед переговорами??? Наши журналюги конечно "мастера" подачи информации. Так еще в статье написали: "подробности расследования рассказали.....", а где эти подробности, по сути?
 
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  • Василий Кравчук
  • Око
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 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 11:59
Мой магазин - мои правила. Резак нет?

*разве нет?
 
 

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