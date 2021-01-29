В Актау антимонопольное расследование начато в отношении гипермаркета «Дина»

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По данным ведомства, поводом для расследования послужило то, что гипермаркет систематически устанавливает дополнительные требования и обязательства к поставщикам и производителям товаров, не касающиеся предмета договора. В противном случае гипермаркет грозится ограничить допуск на рынок производителям и поставщикам.



- Полагаем, что действия гипермаркета неправомерны, поскольку эти условия нарушают законные права предпринимателей и ущемляют в итоге права потребителей, так как влияют на окончательную стоимость продукта, - сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.



По итогам расследования будут приняты меры антимонопольного реагирования.