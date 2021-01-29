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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:06

Просмотров: 812

В Актау предоставляют бесплатные услуги врачей детям с психоневрологическими патологиями

Дети, имеющие инвалидность по психоневрологическим патологиям, могут бесплатно получать услуги врачей: невропатолога, логопеда, психолога, а также проходить массаж, электрофорез, парафинотератию и иппотерапию в общественном фонде «Здоровье детям». Об этом сообщили в управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области сообщили, что по социальному проекту «Оказание специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями в условиях полустационара» определен поставщик - общественный фонд «Здоровье детям».

- По данному проекту дети, имеющие инвалидность по психоневрологическим патологиям, могут на безвозмездной основе получать специальные социальные услуги, такие как: консультации и прием врачей - невропатолога, логопеда, психолога; проходить массаж, электрофорез, парафинотератию и иппотерапию в указанной выше организации, - рассказали в ведомстве.

Для получения вышеназванных услуг необходимо обращаться в районные/городские отделы занятости и социальных программ области.

Для получения необходимой информации обращаться по следующим телефонам:

ОФ «Здоровье детям»: Актау, 12 микрорайон, 35 дом, левое крыло, 0 этаж (вход со стороны микрорайона).
Городской телефон: 30-55-15.
Сотовый телефон:8 775 369 00 99.

ГУ «Актауский городской отдел занятости и социальных программ»: Актау, 29 микрорайон, ЖК «Заветная мечта», 0 этаж
Гор.тел.: 43-26-16.

ГУ «Жанаозенский городской отдел занятости и социальных программ»: Жанаозен, микрорайон «Жалын», здание 25б, 2 этаж, 213 кабинет.
Гор.тел.: 8/72934/57 988.

ГУ «Мунайлинский районный отдел занятости и социальных программ»: Мунайлинский район, село Мангистау, 14 квартал, 30 здание, 1 этаж, 1 кабинет.
Городской телефон: 46- 58- 75.



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Комментарии ( 2 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 15:58
babe,
Этого и Я опасаюсь(
 
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  • xerox
 babe (Посетители) Сегодня, 14:50
Ещё бы качество этих услуг было на должном уровне , а так это лишь для галочки.
 
 

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