В Актау предоставляют бесплатные услуги врачей детям с психоневрологическими патологиями

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В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области сообщили, что по социальному проекту «Оказание специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями в условиях полустационара» определен поставщик - общественный фонд «Здоровье детям».
- По данному проекту дети, имеющие инвалидность по психоневрологическим патологиям, могут на безвозмездной основе получать специальные социальные услуги, такие как: консультации и прием врачей - невропатолога, логопеда, психолога; проходить массаж, электрофорез, парафинотератию и иппотерапию в указанной выше организации, - рассказали в ведомстве.
Для получения вышеназванных услуг необходимо обращаться в районные/городские отделы занятости и социальных программ области.
Для получения необходимой информации обращаться по следующим телефонам:
ОФ «Здоровье детям»: Актау, 12 микрорайон, 35 дом, левое крыло, 0 этаж (вход со стороны микрорайона).
Городской телефон: 30-55-15.
Сотовый телефон:8 775 369 00 99.
ГУ «Актауский городской отдел занятости и социальных программ»: Актау, 29 микрорайон, ЖК «Заветная мечта», 0 этаж
Гор.тел.: 43-26-16.
ГУ «Жанаозенский городской отдел занятости и социальных программ»: Жанаозен, микрорайон «Жалын», здание 25б, 2 этаж, 213 кабинет.
Гор.тел.: 8/72934/57 988.
ГУ «Мунайлинский районный отдел занятости и социальных программ»: Мунайлинский район, село Мангистау, 14 квартал, 30 здание, 1 этаж, 1 кабинет.
Городской телефон: 46- 58- 75.
- По данному проекту дети, имеющие инвалидность по психоневрологическим патологиям, могут на безвозмездной основе получать специальные социальные услуги, такие как: консультации и прием врачей - невропатолога, логопеда, психолога; проходить массаж, электрофорез, парафинотератию и иппотерапию в указанной выше организации, - рассказали в ведомстве.
Для получения вышеназванных услуг необходимо обращаться в районные/городские отделы занятости и социальных программ области.
Для получения необходимой информации обращаться по следующим телефонам:
ОФ «Здоровье детям»: Актау, 12 микрорайон, 35 дом, левое крыло, 0 этаж (вход со стороны микрорайона).
Городской телефон: 30-55-15.
Сотовый телефон:8 775 369 00 99.
ГУ «Актауский городской отдел занятости и социальных программ»: Актау, 29 микрорайон, ЖК «Заветная мечта», 0 этаж
Гор.тел.: 43-26-16.
ГУ «Жанаозенский городской отдел занятости и социальных программ»: Жанаозен, микрорайон «Жалын», здание 25б, 2 этаж, 213 кабинет.
Гор.тел.: 8/72934/57 988.
ГУ «Мунайлинский районный отдел занятости и социальных программ»: Мунайлинский район, село Мангистау, 14 квартал, 30 здание, 1 этаж, 1 кабинет.
Городской телефон: 46- 58- 75.