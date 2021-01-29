В Актау предоставляют бесплатные услуги врачей детям с психоневрологическими патологиями

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В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области сообщили, что по социальному проекту «Оказание специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями в условиях полустационара» определен поставщик - общественный фонд «Здоровье детям».



- По данному проекту дети, имеющие инвалидность по психоневрологическим патологиям, могут на безвозмездной основе получать специальные социальные услуги, такие как: консультации и прием врачей - невропатолога, логопеда, психолога; проходить массаж, электрофорез, парафинотератию и иппотерапию в указанной выше организации, - рассказали в ведомстве.



Для получения вышеназванных услуг необходимо обращаться в районные/городские отделы занятости и социальных программ области.



Для получения необходимой информации обращаться по следующим телефонам:



ОФ «Здоровье детям»: Актау, 12 микрорайон, 35 дом, левое крыло, 0 этаж (вход со стороны микрорайона).

Городской телефон: 30-55-15.

Сотовый телефон:8 775 369 00 99.



ГУ «Актауский городской отдел занятости и социальных программ»: Актау, 29 микрорайон, ЖК «Заветная мечта», 0 этаж

Гор.тел.: 43-26-16.



ГУ «Жанаозенский городской отдел занятости и социальных программ»: Жанаозен, микрорайон «Жалын», здание 25б, 2 этаж, 213 кабинет.

Гор.тел.: 8/72934/57 988.



ГУ «Мунайлинский районный отдел занятости и социальных программ»: Мунайлинский район, село Мангистау, 14 квартал, 30 здание, 1 этаж, 1 кабинет.

Городской телефон: 46- 58- 75.