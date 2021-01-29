«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 29 Января
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.22 KZT
  • €1 = 513.9 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:46

Просмотров: 971

Магзум Мирзагалиев: Новый Экологический кодекс станет основным инструментом в улучшении экологии Мангистау

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев приехал с рабочей поездкой в Мангистаускую область для разъяснения населению региона основных норм нового Экологического кодекса.

Фото пресс-службы ведомства
Представители промышленных предприятий выразили готовность согласно новому законодательству принимать активное участие в работе по сокращению выбросов в окружающую среду.

Магзум Мирзагалиев: Новый Экологический кодекс станет основным инструментом в улучшении экологии Мангистау


Министр Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что Экологический кодекс разработан на основе опыта стран организаций экономического сотрудничества и развития.

- Значимость Экологического кодекса заключается в том, что он затрагивает интересы всего общества, такие как жизнь и здоровье человека, обеспечение благоприятной среды проживания, охватывает деятельность крупного и малого бизнеса, регулирование их деятельности в области охраны окружающей среды. Кодекс призван стать основным инструментом в улучшении экологической ситуации в Мангистауской области и по всей стране, - сказал министр.

Магзум Мирзагалиев: Новый Экологический кодекс станет основным инструментом в улучшении экологии Мангистау


Вице-министр экологии Ахметжан Примкулов в числе основных направлений Кодекса обозначил реализацию принципа «загрязнитель платит», внедрение наилучших доступных технологий, целевое использование бюджетных средств на природоохранные мероприятия, ужесточение экологический требований с учетом передового международного опыта, внедрение автоматизированной системы мониторинга и совершенствование управления производственных и потребительских отходов, среди них - с помощью технологии «Waste to Energy» и другие.

- Согласно новому Экологическому кодексу, с 2022 года всю указанную сумму местные исполнительные органы должны будут расходовать на природоохранные мероприятия региона. Крупные предприятия в течение 10 лет будут внедрять наилучшие доступные технологии в соответствии с программой экологической эффективности. На этот период они будут освобождены от оплаты за эмиссии. В случае, если предприятия не переходят на НДТ, то ставки платы за эмиссии будут расти: с 2025 года они вырастут в два раза, с 2028-го – в четыре раза и с 2031-го – в восемь раз, - проинформировал вице-министр.

Магзум Мирзагалиев: Новый Экологический кодекс станет основным инструментом в улучшении экологии Мангистау


- Отметим, в рамках экологического кодекса будет пересмотрен ряд норм Предпринимательского, Уголовного, Водного кодексов. Также планируется принятие около 140 Нормативных правовых актов в рамках реализации законопроекта. К примеру, за превышение нормативов эмиссий в окружающую среду административный штраф увеличился в 10 раз, за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов административный штраф вырос до пяти раз. Также предусмотрены нормы по увеличению сроков давности для привлечения к административной ответственности физических лиц - с двух месяцев до одного года, юридических лиц - с одного года до трех лет, - сообщили в пресс-службе департамента экологии Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика