Магзум Мирзагалиев: Новый Экологический кодекс станет основным инструментом в улучшении экологии Мангистау

Представители промышленных предприятий выразили готовность согласно новому законодательству принимать активное участие в работе по сокращению выбросов в окружающую среду.Министр Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что Экологический кодекс разработан на основе опыта стран организаций экономического сотрудничества и развития.- Значимость Экологического кодекса заключается в том, что он затрагивает интересы всего общества, такие как жизнь и здоровье человека, обеспечение благоприятной среды проживания, охватывает деятельность крупного и малого бизнеса, регулирование их деятельности в области охраны окружающей среды. Кодекс призван стать основным инструментом в улучшении экологической ситуации в Мангистауской области и по всей стране, - сказал министр.Вице-министр экологии Ахметжан Примкулов в числе основных направлений Кодекса обозначил реализацию принципа «загрязнитель платит», внедрение наилучших доступных технологий, целевое использование бюджетных средств на природоохранные мероприятия, ужесточение экологический требований с учетом передового международного опыта, внедрение автоматизированной системы мониторинга и совершенствование управления производственных и потребительских отходов, среди них - с помощью технологии «Waste to Energy» и другие.- Согласно новому Экологическому кодексу, с 2022 года всю указанную сумму местные исполнительные органы должны будут расходовать на природоохранные мероприятия региона. Крупные предприятия в течение 10 лет будут внедрять наилучшие доступные технологии в соответствии с программой экологической эффективности. На этот период они будут освобождены от оплаты за эмиссии. В случае, если предприятия не переходят на НДТ, то ставки платы за эмиссии будут расти: с 2025 года они вырастут в два раза, с 2028-го – в четыре раза и с 2031-го – в восемь раз, - проинформировал вице-министр.- Отметим, в рамках экологического кодекса будет пересмотрен ряд норм Предпринимательского, Уголовного, Водного кодексов. Также планируется принятие около 140 Нормативных правовых актов в рамках реализации законопроекта. К примеру, за превышение нормативов эмиссий в окружающую среду административный штраф увеличился в 10 раз, за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов административный штраф вырос до пяти раз. Также предусмотрены нормы по увеличению сроков давности для привлечения к административной ответственности физических лиц - с двух месяцев до одного года, юридических лиц - с одного года до трех лет, - сообщили в пресс-службе департамента экологии Мангистауской области.