На развитие туризма в Мангистау планируют потратить более 400 миллиардов тенге

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

В рамках рабочей поездки Аскар Мамин, как сообщается на сайте премьер-министра, проинспектировал реализацию проектов развития туристской зоны Актау.



Он отметил, что в этом году на развитие туристской инфраструктуры в нашем регионе планируют привлечь более 400 миллиардов тенге инвестиций. В прошлом году объем инвестиций в эту сферу составил 71,8 миллиарда тенге.



- Мангистауская область входит в ТОП-10 перспективных туристических зон Казахстана. Необходимо наращивать объемы привлечения инвестиций в новые проекты развития, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни и благосостояния населения, — сказал Аскар Мамин.