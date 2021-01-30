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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 1023

На развитие туризма в Мангистау планируют потратить более 400 миллиардов тенге

Об этом в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область сообщил Аскар Мамин, премьер-министр Республики Казахстан.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
В рамках рабочей поездки Аскар Мамин, как сообщается на сайте премьер-министра, проинспектировал реализацию проектов развития туристской зоны Актау.

Он отметил, что в этом году на развитие туристской инфраструктуры в нашем регионе планируют привлечь более 400 миллиардов тенге инвестиций. В прошлом году объем инвестиций в эту сферу составил 71,8 миллиарда тенге.

- Мангистауская область входит в ТОП-10 перспективных туристических зон Казахстана. Необходимо наращивать объемы привлечения инвестиций в новые проекты развития, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни и благосостояния населения, — сказал Аскар Мамин.



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Комментарии ( 3 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 15:23
Вот это да! Почти миллиард долларов!
Илон Маск строит завод по производству кибер трака за эти же деньги и можно не сомневаться что это принесёт хорошую прибыль. А у нас деньги на ветер! Вернее по карманам.
 
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  • Ну Ну
  • tolk
 Pluto (Посетители) Сегодня, 14:41
Вот начнется веселуха но но только не для населения области, лучше бы на эти деньги строили заводы и фабрики
 
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  • Ну Ну
  • DAD
 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:13
А что сразу не триллион теньге?! Мыслить шире надо, сколько ещё не освоено, не загублено! Что потомкам оставим?! Музеи да ассамблеи?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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