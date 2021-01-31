«Оконщиком-обманщиком» занялась полиция Мангистау

- По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество), - отметили в ведомстве.

С заявлением в дежурную часть отдела полиции Мунайлинского района обратился 37-летний местный житель. Он сообщил, что в декабре прошлого года он заплатил неизвестному лицу 110 тысяч тенге за изготовление и установку пластиковых окон. После получения денег последний скрылся.Подозреваемый был установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он признался в содеянном.Санкция предусматривает штраф в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.