«Легковушку» в Актау угнали из-под окон владельца

- Были ориентированы все дежурившие патрульные машины. По горячим следам угнанный автомобиль был обнаружен и остановлен инспекторами патрульной полиции. За рулём автомобиля находился 29-летний мужчина, который сразу же был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, - сообщили в ведомстве.

Информация об угоне автомобиля Lada Largus поступила в дежурную часть управления полиции Актау. Хозяин машины сообщил, что она была припаркована возле дома.Автомобиль возвращен законному владельцу.По данному факту начато досудебное расследование по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Наказание по статье 200 УКР РК предусматривает штраф в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.