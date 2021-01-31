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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:58

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«Легковушку» в Актау угнали из-под окон владельца

Актауские стражи порядка раскрыли преступление, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото из доступных источников
Информация об угоне автомобиля Lada Largus поступила в дежурную часть управления полиции Актау. Хозяин машины сообщил, что она была припаркована возле дома.

- Были ориентированы все дежурившие патрульные машины. По горячим следам угнанный автомобиль был обнаружен и остановлен инспекторами патрульной полиции. За рулём автомобиля находился 29-летний мужчина, который сразу же был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, - сообщили в ведомстве.


Автомобиль возвращен законному владельцу.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Наказание по статье 200 УКР РК предусматривает штраф в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.



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