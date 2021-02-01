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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:06

Просмотров: 864

В Мангистаускую область доставлена первая партия вакцины «Спутник-V»

Специальным самолетом в Мангистау доставлено 1000 доз вакцины «Спутник-V». Первыми будут вакцинированы врачи в инфекционных отделениях. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций региона.

фото из открытых источников
По информации руководителя отдела управления здравоохранения Галии Калиевой, лекарства, поставляемые ТОО «СК-Фармация», хранятся на прививочном складе областного управления здравоохранения.

- Сначала в добровольном порядке вакцинируют медиков, работающих в инфекционной больнице. Затем будут привиты специалисты, работающие в Скорой помощи, поликлиниках. Стоит отметить, что человек, получающий вакцину в добровольном порядке, не должен иметь противопоказаний к профилактической вакцинации. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врача, - сказала Галия Калиева, руководителя отдела управления здравоохранения МАнгистауской области.

Планируется, что до конца года в Мангистау будет поставлено 100 тысяч доз казахстанской вакцины «Qaz Covid-in».



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Комментарии ( 2 )

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mer (Посетители) Сегодня, 13:47
Те медики, кто не заразился в июне-июле, а точнее не болел, по всей видимости не заболеют и сейчас.
 
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Resistant (Посетители) Сегодня, 13:13
ну наконец-то, а то ждем не дождемся когда привьют! devil

~All people smile in the same language~
 
 

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