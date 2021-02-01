В Мангистаускую область доставлена первая партия вакцины «Спутник-V»

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По информации руководителя отдела управления здравоохранения Галии Калиевой, лекарства, поставляемые ТОО «СК-Фармация», хранятся на прививочном складе областного управления здравоохранения.



- Сначала в добровольном порядке вакцинируют медиков, работающих в инфекционной больнице. Затем будут привиты специалисты, работающие в Скорой помощи, поликлиниках. Стоит отметить, что человек, получающий вакцину в добровольном порядке, не должен иметь противопоказаний к профилактической вакцинации. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врача, - сказала Галия Калиева, руководителя отдела управления здравоохранения МАнгистауской области.



Планируется, что до конца года в Мангистау будет поставлено 100 тысяч доз казахстанской вакцины «Qaz Covid-in».