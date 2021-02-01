Чиновники в Актау предложили вариант объезда перекрытой дороги

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Дорожное полотно от стоматологической областной больницы в 1 микрорайоне до Приморского будет расширено до четырех полос.
- Дорога закрыта до очистных сооружений в Приморском. Добираться до школы, на работу и обратно можно будет по объездной дороге, идущей от морпорта. Разница в пути будет дольше на 10 минут, но зато будет расширена старая дорога. Реконструкцией занимается ТОО «Акжол Курылыс». Работы будут вестись за счет республиканского бюджета. Стоимость проекта 1 794 796 000 тенге. Высокая цена обусловлена наличием инженерных коммуникаций и столбов освещения. Водители автобусов знают маршрут, - сообщил Серик Мейрманов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.
Напомним, дорогу на два месяца перекрыли 30 января.
- Дорога закрыта до очистных сооружений в Приморском. Добираться до школы, на работу и обратно можно будет по объездной дороге, идущей от морпорта. Разница в пути будет дольше на 10 минут, но зато будет расширена старая дорога. Реконструкцией занимается ТОО «Акжол Курылыс». Работы будут вестись за счет республиканского бюджета. Стоимость проекта 1 794 796 000 тенге. Высокая цена обусловлена наличием инженерных коммуникаций и столбов освещения. Водители автобусов знают маршрут, - сообщил Серик Мейрманов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.
Напомним, дорогу на два месяца перекрыли 30 января.