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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 2565

Чиновники в Актау предложили вариант объезда перекрытой дороги

В управлении автомобильного транспорта и автомобильных дорог рассказали, что из-за перекрытого участка дороги от 1 микрорайона до Приморского можно добираться по старой дороге, от морпорта.

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Дорожное полотно от стоматологической областной больницы в 1 микрорайоне до Приморского будет расширено до четырех полос.

- Дорога закрыта до очистных сооружений в Приморском. Добираться до школы, на работу и обратно можно будет по объездной дороге, идущей от морпорта. Разница в пути будет дольше на 10 минут, но зато будет расширена старая дорога. Реконструкцией занимается ТОО «Акжол Курылыс». Работы будут вестись за счет республиканского бюджета. Стоимость проекта 1 794 796 000 тенге. Высокая цена обусловлена наличием инженерных коммуникаций и столбов освещения. Водители автобусов знают маршрут, - сообщил Серик Мейрманов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

Напомним, дорогу на два месяца перекрыли 30 января.



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Комментарии ( 9 )

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Jack (Посетители) Сегодня, 20:23
10 минут это на чем, на вертолёте? Попробуйте сами проехать в районе 18 часов. Специально засек сегодня: от достара в объезд до мастердома ровно 35 минут ползли. и так будет 2 месяца?!
 
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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 19:38
Езжу там часто,больше на имитацию,чем на ударную работу смахивает.Есть такое не обидное понятие-Очковтирательство. На мильярд восемьсот.Вот дают!

i
 
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GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 19:32
Сегодня "ползли" по объездной дороге, а не ехали. Вместо 5-10 мин вышло 45мин!
А если кому-то срочно скорая нужна, пожарная?
И это безобразие будет в течении 2-х месяцев? Дурдом!
Бизнесменам можно только посочувствовать - их бизнесу кирдык. Вместо поддержки бизнеса, наоборот отбивают всякое желание что-то предпринимать.
 
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  • DAD
  • GIBSON.SG
  • Oraz
  • мунайши73
 Мужик (Посетители) Сегодня, 18:14
Ни кого вообще не смущает 2 млн за погонный метр дороги, или фонари позолоченные будут стоят???
 
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  • Empro
  • kolu411
  • DAD
  • GIBSON.SG
  • Oraz
 makovka (Посетители) Сегодня, 18:05
10 минут - это вы погорячились. Сейчас все едут по этой старой дороге. Соответственно, там пробка.
 
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  • makovka
  • kolu411
  • DAD
  • Neo_85
  • мунайши73
 Empro (Посетители) Сегодня, 18:01
Вот расширят на 4 полосы, по две по каждому направлению, а потом опять на перекрестке тесниться из двух полос в одну... не очень понятна логика, особенно когда будет лето и купальный сезон, что там будет твориться.
 
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  • makovka
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:37
Это в духе нашего доблестного ёкимата, сначало создают горожанам проблемы, потом пилят бюджет для решения этих и сопутствующих проблем...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 bekenova (Посетители) Сегодня, 17:26
Да когда им о людях думать когда распил на миллионы идет
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 17:02
С этого надо было начинать - подумать о людях.
 
 

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