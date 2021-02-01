Трудности объезда: Владельцы гостиниц в 1 микрорайоне Актау пожаловались на закрытие дороги

Кадры из видеоматериала
Гостиницы и бани, расположенные вдоль перекрытой дороги в 1 микрорайоне Актау, потерпят убытки из-за того, что проезд к ним перекрыт, рассказал предприниматель Игорь Бочкарев.
- Клиенты не могут подъехать – во время пандемии и так возникли сложности, а теперь перекрытая дорога еще сильнее подкосит бизнес. О реконструкции объявили буквально за несколько дней до начала, у нас просто не было времени подготовиться. Широкая дорога – это здорово, но дальше в 1 микрорайоне снова начинается «бутылочное горлышко», на котором снова будут возникать заторы. Хотелось бы узнать, какие у акимата планы на ремонт этой дороги, - рассказал Игорь Бочкарев.
По его словам, люди, которые живут и работают неподалеку от этой дороги, вынуждены ездить по узкой гравийной дороге.
- По этой дороге не каждая легковая машина вообще может проехать. Сегодня будет интересно посмотреть, как люди попытаются доехать домой, - добавил предприниматель.
Напомним, дорогу от областной инфекционной больницы до жилого массива «Приморский» перекрыли 30 января. По предварительной информации, ремонтные работы на ней будут вестись до конца марта.
- Клиенты не могут подъехать – во время пандемии и так возникли сложности, а теперь перекрытая дорога еще сильнее подкосит бизнес. О реконструкции объявили буквально за несколько дней до начала, у нас просто не было времени подготовиться. Широкая дорога – это здорово, но дальше в 1 микрорайоне снова начинается «бутылочное горлышко», на котором снова будут возникать заторы. Хотелось бы узнать, какие у акимата планы на ремонт этой дороги, - рассказал Игорь Бочкарев.
По его словам, люди, которые живут и работают неподалеку от этой дороги, вынуждены ездить по узкой гравийной дороге.
- По этой дороге не каждая легковая машина вообще может проехать. Сегодня будет интересно посмотреть, как люди попытаются доехать домой, - добавил предприниматель.
Напомним, дорогу от областной инфекционной больницы до жилого массива «Приморский» перекрыли 30 января. По предварительной информации, ремонтные работы на ней будут вестись до конца марта.