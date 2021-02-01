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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 681

Трудности объезда: Владельцы гостиниц в 1 микрорайоне Актау пожаловались на закрытие дороги

Владельцы гостиниц возле перекрытой на реконструкцию дороги в 1 микрорайоне пожаловались, что посетители не могут до них добраться. Об этом рассказал один из пользователей Lada.kz.

Кадры из видеоматериала
Гостиницы и бани, расположенные вдоль перекрытой дороги в 1 микрорайоне Актау, потерпят убытки из-за того, что проезд к ним перекрыт, рассказал предприниматель Игорь Бочкарев.

- Клиенты не могут подъехать – во время пандемии и так возникли сложности, а теперь перекрытая дорога еще сильнее подкосит бизнес. О реконструкции объявили буквально за несколько дней до начала, у нас просто не было времени подготовиться. Широкая дорога – это здорово, но дальше в 1 микрорайоне снова начинается «бутылочное горлышко», на котором снова будут возникать заторы. Хотелось бы узнать, какие у акимата планы на ремонт этой дороги, - рассказал Игорь Бочкарев.

По его словам, люди, которые живут и работают неподалеку от этой дороги, вынуждены ездить по узкой гравийной дороге.

- По этой дороге не каждая легковая машина вообще может проехать. Сегодня будет интересно посмотреть, как люди попытаются доехать домой, - добавил предприниматель.




Напомним, дорогу от областной инфекционной больницы до жилого массива «Приморский» перекрыли 30 января. По предварительной информации, ремонтные работы на ней будут вестись до конца марта.



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Комментарии ( 2 )

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  • Dushman
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:11
В Актау всё через заднее место поэтому у Акима 14 место в рейтинге!
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 17:48
По уму надо делать вдоль дороги объездную гравийку,которую будут поливать,но у нас всем наплевать.
Там дальше ещё есть "Поле чудес" в котором жилые дома и Приморский. Как им добираться до города?
 
 

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