«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 01 Февраля
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.16 KZT
  • €1 = 512.89 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:50

Просмотров: 463

Ученица из Тупкараганского района создает анимированные мультфильмы

Ученица 9-го класса школы-гимназии имени М. Абдыхалыкова - Азиза Нурланкызы из села Акшукур - занимается анимацией и мультипликацией. Школьница имеет несколько наград. Об этом сообщили в отделе образования Тупкараганского района.

Фото отдела образования Тупкараганского района
Азиза Нурланкызы уже три года назад знала, что ее увлечение перерастет в работу.

Будущий мультипликатор уже сделала анализ рынка труда и выяснила, что аниматоры - одни из самых востребованных специалистов на рынке труда. Кроме того, в будущем она планирует получить высшее образование по данной специальности в Академии искусств имени Т. Жургенова.

- Мультипликатор - это художник, создающий мультфильмы. Аниматор создаёт внешний вид персонажей. Рисует персонажей для режима движения и работает с сюжетной линией. Если ещё добавить цвета и фантазии, все вместе они образуют мультфильм или анимационный фильм. Поскольку я рисую с детства, я начала учиться рисовать с помощью различных графических программ на телефоне. С тех пор я впервые заинтересовалась и сказала родителям, что хочу работать над графическими рисунками. И для этого мне нужен планшет. Родители, естественно, оказали мне всевозможную поддержку, - рассказала Азиза Нурланкызы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Мимоза (Посетители) Сегодня, 20:11
Сколько же талантливых ребят!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Empro
  • Oraz
  • Имярек
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 18:13
Азиза, желаю тебе удачи, и успехов в этом нелегком, но очень интересном деле! Дерзай, не сдавайся! Может, со временем в PIXAR пригласят bravo Будешь нашей казахской Миядзаки.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика