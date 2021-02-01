Ученица из Тупкараганского района создает анимированные мультфильмы

Фото отдела образования Тупкараганского района

Азиза Нурланкызы уже три года назад знала, что ее увлечение перерастет в работу.



Будущий мультипликатор уже сделала анализ рынка труда и выяснила, что аниматоры - одни из самых востребованных специалистов на рынке труда. Кроме того, в будущем она планирует получить высшее образование по данной специальности в Академии искусств имени Т. Жургенова.



- Мультипликатор - это художник, создающий мультфильмы. Аниматор создаёт внешний вид персонажей. Рисует персонажей для режима движения и работает с сюжетной линией. Если ещё добавить цвета и фантазии, все вместе они образуют мультфильм или анимационный фильм. Поскольку я рисую с детства, я начала учиться рисовать с помощью различных графических программ на телефоне. С тех пор я впервые заинтересовалась и сказала родителям, что хочу работать над графическими рисунками. И для этого мне нужен планшет. Родители, естественно, оказали мне всевозможную поддержку, - рассказала Азиза Нурланкызы.