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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:13

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Новый вид бабочки назвали в честь плато Устюрт

Ранее неизвестный науке вид мотылька обнаружили на плато Устюрт. Об этом сообщает сайт forbes.kz.

Фото с сайта brill.com
Новый вид мотылька назвали Ustyurtia zygophyllivora (устюрция зигофилливора). Её назвали так, потому что вид обитает в южной части плато Устюрт и питается листьями парнолистников Zygophyllum, как сообщает сайт forbes.kz.

Длина бабочки – меньше одного сантиметра. В отличие от других пустынных бабочек, устюрция зигофилливора окукливается на открытом воздухе, а не под землёй. Взрослые мотыльки тоже ведут дневной образ жизни, не опасаясь высоких температур. Гусеница этого мотылька обладает яркой расцветкой, что свидетельствует о её ядовитости. Благодаря этому днём она может не прятаться от хищников.

Новый вид описали финские учёные Лаура Кайла, Мария Хейккиля, Марко Мутанен и россиянин Павел Горбунов. Статья о казахской бабочке вышла в мае 2020 в журнале «Систематика и эволюция насекомых» на сайте нидерландского издательства Brill, которое было основано в 1683 году. Учёные утверждают, что устюрция вместе с двумя родственными видами образует новое семейство бабочек Urodoidea.

- Близкое родство подтверждается данными ДНК, основанными на нескольких маркерах. Мы считаем, что выделение нового семейства оправдано из-за его сестринского положения по отношению к остальным Urodoidea и ряда существенных морфологических различий в жилковании крыльев, гениталиях самцов и структуре кокона, - сообщили энтомологи.

Два других представителя семейства уродоидея тоже обитают в Казахстане.



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