Мангистау вошёл в ТОП-5 регионов по количеству заявлений на снятие пенсионных накоплений

Иллюстративное фото с сайта ktk.kz
По данным телеканала КТК, на 1 февраля текущего года в первую тройку по количеству одобренных заявок на снятие части пенсионных накоплений входят:
- Алматы – 170 671 человек;
- Нур-Султан – 94 719 человек;
- Карагандинская область – 77 494 человека.
На четвёртом месте находится Мангистауская область (64 305 человек), на пятом ‒ Атырауская область (58 271 человек).
- Алматы ‒ это абсолютный лидер по одобрению заявок и абсолютный лидер по количеству пенсионных накоплений», ‒ рассказала председатель правления жилищно-строительного банка АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.
- Алматы – 170 671 человек;
- Нур-Султан – 94 719 человек;
- Карагандинская область – 77 494 человека.
На четвёртом месте находится Мангистауская область (64 305 человек), на пятом ‒ Атырауская область (58 271 человек).
- Алматы ‒ это абсолютный лидер по одобрению заявок и абсолютный лидер по количеству пенсионных накоплений», ‒ рассказала председатель правления жилищно-строительного банка АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.