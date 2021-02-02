«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 02 Февраля
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.16 KZT
  • €1 = 512.89 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:01

Просмотров: 878

Мангистау вошёл в ТОП-5 регионов по количеству заявлений на снятие пенсионных накоплений

Алматы является лидером по количеству одобренных заявок казахстанцев на снятие части пенсионных накоплений. Мангистауская область расположилась на четвёртом месте рейтинга, передаёт телеканал КТК.

Иллюстративное фото с сайта ktk.kz
По данным телеканала КТК, на 1 февраля текущего года в первую тройку по количеству одобренных заявок на снятие части пенсионных накоплений входят:

- Алматы – 170 671 человек;
- Нур-Султан – 94 719 человек;
- Карагандинская область – 77 494 человека.

На четвёртом месте находится Мангистауская область (64 305 человек), на пятом ‒ Атырауская область (58 271 человек).

- Алматы ‒ это абсолютный лидер по одобрению заявок и абсолютный лидер по количеству пенсионных накоплений», ‒ рассказала председатель правления жилищно-строительного банка АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 17:39
Purins, цифры в публичном доступе. Посчитайте
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Purins (Посетители) Сегодня, 17:30
Наги_Актау,Вы откуда это знаете???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 16:04
Ерундовая статистика. Если взять в разрезе по количеству населения. То Мангистауская область стоит на 1 месте как по сумме накоплений так, по количеству заявок и средней сумме изъятия.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика