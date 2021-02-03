Жителей Мангистауской области приглашают на бесплатный медицинский осмотр

Здание онкоцентра. Фото автора из архива Lada.kz

Приём проведут онколог, маммолог, онкогинеколог, эндоскопист и специалист ультразвуковой диагностики.



- Граждане, прибывающие на обследование, должны иметь при себе удостоверение личности и утром ничего не кушать, то есть прийти натощак, - отметили в пресс-службе центра.



Приём состоится 6 февраля с 09:00 до 13:00 часов в онкологическом центре по адресу: Актау, 1А микрорайон, здание №5/5.