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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:29

Просмотров: 484

Телемост с астраханскими экспертами проведут для обсуждения туризма на Каспии

Туристическое сотрудничество на Каспии обсудят с экспертами из Астрахани в формате телемоста.

Фото Рашида Исмагилова
Международная экспертная встреча «Возможности регионального сотрудничества в сфере реализации туристических проектов на Каспии» запланирована на 5 февраля. Мероприятие в формате телемоста организовывает Центр международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия».

В рамках встречи планируется обсудить потенциал российско-казахстанского сотрудничества в сфере туризма, обозначить возможности и перспективы его расширения. Представители экспертных сообществ, власти, бизнеса, СМИ и гражданского сектора разработают совместные историко-культурные и туристические программы и маршруты, а также создадут комплекс рекомендаций для региональных органов власти, деловых и логистических структур.

Организаторы сообщили, что в ходе встречи речь пойдёт не только о «пляжном» или «культурном», но и о медицинском туризме, который в последние годы набирает популярность.

На встрече ожидают руководителя Генерального консульства Республики Казахстан в Астрахани Тауболды Умбетбаева. Казахстан в режиме видеосвязи на мероприятии представят руководитель управления инвестиций и развития туризма Мангистауской области Венера Мустапаева и региональные предприниматели в сфере туризма, а также директор Мангистауского колледжа туризма Мирсат Измухамедов и депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Едил Жанбуршин.


Для регистрации и получения ссылки для участия на платформе Zoom заявки принимаются по электронному адресу: caspian-eurasia@yandex.ru или по телефону 8 (964) 887-82-42, 8 (988) 070-15-89.



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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
  • mer
 Pluto (Посетители) Сегодня, 16:40
Для начала сделайте нормальную железную дорогу (2 пути а не 1) можно пустить морское пассажирское сообщение, вот тогда можно будет судить и обсуждать какой то массовый туризм. Дорогу Атырау - Астрахань сделайте, наш Актаусский кастрированный аэропорт реанимируйте, кто сюда поедет при таком пассажирском сообщении.
 
 

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