Телемост с астраханскими экспертами проведут для обсуждения туризма на Каспии

Фото Рашида Исмагилова

Международная экспертная встреча «Возможности регионального сотрудничества в сфере реализации туристических проектов на Каспии» запланирована на 5 февраля. Мероприятие в формате телемоста организовывает Центр международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия».



В рамках встречи планируется обсудить потенциал российско-казахстанского сотрудничества в сфере туризма, обозначить возможности и перспективы его расширения. Представители экспертных сообществ, власти, бизнеса, СМИ и гражданского сектора разработают совместные историко-культурные и туристические программы и маршруты, а также создадут комплекс рекомендаций для региональных органов власти, деловых и логистических структур.



Организаторы сообщили, что в ходе встречи речь пойдёт не только о «пляжном» или «культурном», но и о медицинском туризме, который в последние годы набирает популярность.



На встрече ожидают руководителя Генерального консульства Республики Казахстан в Астрахани Тауболды Умбетбаева. Казахстан в режиме видеосвязи на мероприятии представят руководитель управления инвестиций и развития туризма Мангистауской области Венера Мустапаева и региональные предприниматели в сфере туризма, а также директор Мангистауского колледжа туризма Мирсат Измухамедов и депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Едил Жанбуршин.





Для регистрации и получения ссылки для участия на платформе Zoom заявки принимаются по электронному адресу: caspian-eurasia@yandex.ru или по телефону 8 (964) 887-82-42, 8 (988) 070-15-89.