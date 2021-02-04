Круглосуточно рыбачить разрешили на Каспии

- Раньше рыболовные хозяйства работали только в дневное время суток, поэтому законопроекту можно работать круглосуточно при наличии GSM-трекеров, чтобы мы могли своевременно оказать помощь, если будет такая необходимость, - сообщил Дархан Дильманов.

Данную норму внесли в законодательство страны. В рамках законопроекта планируется увеличить ширину территориальных вод с 12 до 15 морских миль.В пределах рыболовной зоны введут специальный режим, который будет определять порядок проведения морских научных исследований и промысла водных биологических ресурсов акватории.Как сообщил директор пограничной службы КНБ Дархан Дильманов, в 2020 году было зарегистрировано 7000 наших соотечественников, которые выходили в море для ловли рыбы.Также пограничники следят за рыбаками онлайн. Каждый выход в море или пересечение госграницы видно на специальной электронной платформе.