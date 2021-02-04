Ночью запрещено! Продажа водки обернулась штрафом в Актау

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По материалам дела, 6 декабря 2020 года, примерно в 22:10, в одном из продуктовых магазинов в 11 микрорайоне была продана одна бутылка водки «Хлебная» 0,5 литра.



Индивидуального предпринимателя признали виновным по части 3 статьи 200 КоАП РК. Ему был наложен штраф на сумму 77 784 тенге с приостановлением действия лицензии на хранение, реализацию алкогольной продукции на один месяц.

Постановление суда от 3 февраля вступило в законную силу.



Напоминаем, что розничная реализация алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 30% запрещена с 21:00 до 12:00 следующего дня.