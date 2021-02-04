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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:54

Просмотров: 413

Ночью запрещено! Продажа водки обернулась штрафом в Актау

В продуктовом магазине, который принадлежит индивидуальному предпринимателю, был реализован алкоголь после 22:00, передает пресс-служба специализированного административного суда Актау.

Фото из доступных источников
По материалам дела, 6 декабря 2020 года, примерно в 22:10, в одном из продуктовых магазинов в 11 микрорайоне была продана одна бутылка водки «Хлебная» 0,5 литра.

Индивидуального предпринимателя признали виновным по части 3 статьи 200 КоАП РК. Ему был наложен штраф на сумму 77 784 тенге с приостановлением действия лицензии на хранение, реализацию алкогольной продукции на один месяц.
Постановление суда от 3 февраля вступило в законную силу.

Напоминаем, что розничная реализация алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 30% запрещена с 21:00 до 12:00 следующего дня.



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Комментарии ( 1 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 11:39
примерно в 22:10, в одном из продуктовых магазинов в 11 микрорайоне была продана одна бутылка водки «Хлебная» 0,5 литра.

Ночью запрещено!

Так вроде как ночь с 23:00 начинается...

Не хватило кому-то. crazy Вот лучше сразу побольше взять! И не бегать потом за "добавком" drunk
 
 

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