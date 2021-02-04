Сварщик из Мангистау изготовил металлический глобус для своего села

- Самая первая скульптура - это орел. Потом я сделал коней и другие статуи. Необычная работа - фигура лошади из металлических шайб. На это ушел один год. Сначала придумал идею, потом собирал шайбы. Всего на скульптуру лошади использовал 11 251 шайбу, - поделился Талгат Уалиев.

Талгату Уалиеву 34 года. По профессии он сварщик и работает уже 15 лет. Работа, по его словам, не мешает ему заниматься творчеством - изготавливать различные скульптуры из металла.К 55-летию родного села Тенге Талгат Уалиев решил сделать глобус. На работу ушло полгода. В настоящее время скульптура красуется в центре села.