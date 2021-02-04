Газоперерабатывающий завод планируют построить на Кашагане

Фото из доступных источников

Согласно поручению главы государства, по словам министра энергетики Нурлана Ногаева, в этом году на сырьевой базе месторождения Кашаган начнется строительство завода по переработке сырого газа.



Стоимость проекта оценивается в 860 миллионов долларов.



Мощность газоперерабатывающего завода будет составлять один миллиард кубометров.



Проект планируется завершить до конца 2025 года.