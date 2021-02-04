Газоперерабатывающий завод планируют построить на Кашагане

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Согласно поручению главы государства, по словам министра энергетики Нурлана Ногаева, в этом году на сырьевой базе месторождения Кашаган начнется строительство завода по переработке сырого газа.
Стоимость проекта оценивается в 860 миллионов долларов.
Мощность газоперерабатывающего завода будет составлять один миллиард кубометров.
Проект планируется завершить до конца 2025 года.
Стоимость проекта оценивается в 860 миллионов долларов.
Мощность газоперерабатывающего завода будет составлять один миллиард кубометров.
Проект планируется завершить до конца 2025 года.
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