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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:57

Просмотров: 550

Пешеходную дорожку вдоль Приморского посёлка в Актау демонтируют

В связи со строительством новой дороги пешеходная дорожка вдоль жилого массива «Приморский» будет демонтирована, сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог (ПТИАД) Мангистауской области Адайбек Калиев.

Кадр видео
Дорога от областной инфекционной больницы до жилого массива «Приморский», по словам Адайбека Калиева, будет четырёхполосная.

Также предусмотрено строительство велосипедных и пешеходных дорожек.

Напомним, тротуарную дорожку около жилого массива «Приморский» разломала тяжелая техника.

Ранее сообщалось, что дорогу от областной инфекционной больницы до жилого массива «Приморский» перекроют до конца марта.




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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Jack
  • Василий Кравчук
  • TU-154
  • DAD
 mer (Посетители) Сегодня, 20:42
Демонтируют,а потом смонтируют. Что это означает,разберут,а потом соберут заново,ну типа конструктор лего. С этой дорожкой такое не пройдёт,там уложен асфальт,залитА бетонная смесь для поребриков. Это уже не демонтаж,а полное разрушение. Вопрос,для чего строили совсем не давно эту дорожку,или планов не было расширения дороги? Разбазаривание бюджета,как кому хочется,надо же свои конторки обеспечивать баблом. Обыкновенный бизнес,они готовы это делать каждый год.Причина, кушать хочется всегда.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • kolu411
  • tolk
  • Orion
  • Феникс
  • Василий Кравчук
  • TU-154
 DAD (Посетители) Сегодня, 20:10
Тогда верните деньги, потраченные на эту пешеходную дорожку или проект расширения и строительство автодороги появился неожиданно и внезапно?! Сколько может продолжаться безнаказанное разбазаривание и распил народных денег!?
 
 

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