Пешеходную дорожку вдоль Приморского посёлка в Актау демонтируют

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Дорога от областной инфекционной больницы до жилого массива «Приморский», по словам Адайбека Калиева, будет четырёхполосная.
Также предусмотрено строительство велосипедных и пешеходных дорожек.
Напомним, тротуарную дорожку около жилого массива «Приморский» разломала тяжелая техника.
Ранее сообщалось, что дорогу от областной инфекционной больницы до жилого массива «Приморский» перекроют до конца марта.
Также предусмотрено строительство велосипедных и пешеходных дорожек.
Напомним, тротуарную дорожку около жилого массива «Приморский» разломала тяжелая техника.
Ранее сообщалось, что дорогу от областной инфекционной больницы до жилого массива «Приморский» перекроют до конца марта.