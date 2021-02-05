COVID-19 подтвердился у 17 человек в Мангистау

Фото hliter.kz
За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 1186 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 17 новых случая COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1450 человека, из них девять в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксирован 71 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и шесть летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 4098 случай заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1450 человека, из них девять в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксирован 71 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и шесть летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 4098 случай заболевания COVID-19.
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