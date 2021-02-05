Проводить коллективный намаз разрешили в мечетях Мангистау

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Согласно постановлению, религиозным объектам, расположенных в «зеленых» зонах, разрешено проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30 процентов, но не более 100 человек.



- Разрешено проведение жұма намаза только в сельской местности, в мечетях вместимостью до 150 человек, не более 25 процентов заполняемости, - говорится в постановлении главного санитарного врача страны.



Отметим, что Мангистауская область находится в «зеленой» зоне.