Для освещения пешеходных переходов в городе планируют перенести опоры освещения с трассы Актау-аэропорт

Фото из архива Lada.kz

По данным акимата, в ближайшее время планируется установить освещение на 175 пешеходных переходах.



В первую очередь будут освещены пешеходные переходы между 26 и 28 А микрорайонами, перед зданием мечети в 26 микрорайоне и между 11 и 12 микрорайонами.



- На эти цели из местного бюджета необходимо выделить 300 миллионов тенге. Однако за счет переноса опор освещения с трассы Актау - международный аэропорт эти средства будут сэкономлены. В настоящее время начаты работы по расширению трассы до аэропорта до четырёх полос. Опоры освещения вдоль трассы демонтируют. Их укоротят до восьми метров и установят на улицах города. Таким образом, мы сможем переоборудовать 700 столбов и установить их на пешеходных переходах, - отметил заместитель акима города Серик Гусман.



В акимате отметили, что на автодорогах города существует около семи тысяч осветительных столбов.



- Лампочки некоторых осветительных столбов пожелтели, перед нами стоит вопрос замены. С марта планируются работы по замене двух тысяч из них, - отметили в пресс-службе акимата Актау.