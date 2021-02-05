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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:54

Просмотров: 381

Для освещения пешеходных переходов в городе планируют перенести опоры освещения с трассы Актау-аэропорт

В Актау планируется осветить все пешеходные переходы. Для этого обещали перенести опоры освещения с трассы Актау - международный аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото из архива Lada.kz
По данным акимата, в ближайшее время планируется установить освещение на 175 пешеходных переходах.

В первую очередь будут освещены пешеходные переходы между 26 и 28 А микрорайонами, перед зданием мечети в 26 микрорайоне и между 11 и 12 микрорайонами.

- На эти цели из местного бюджета необходимо выделить 300 миллионов тенге. Однако за счет переноса опор освещения с трассы Актау - международный аэропорт эти средства будут сэкономлены. В настоящее время начаты работы по расширению трассы до аэропорта до четырёх полос. Опоры освещения вдоль трассы демонтируют. Их укоротят до восьми метров и установят на улицах города. Таким образом, мы сможем переоборудовать 700 столбов и установить их на пешеходных переходах, - отметил заместитель акима города Серик Гусман.

В акимате отметили, что на автодорогах города существует около семи тысяч осветительных столбов.

- Лампочки некоторых осветительных столбов пожелтели, перед нами стоит вопрос замены. С марта планируются работы по замене двух тысяч из них, - отметили в пресс-службе акимата Актау.



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Комментарии ( 2 )

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  • Сухов.
 mer (Посетители) Сегодня, 18:48
None None, Мутный замут,однако, замутили наши замутники,смахивает на напёрстки...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • non_alcoholic
  • mer
  • Сухов.
 None None (Посетители) Сегодня, 18:28
Ничего не понял. А дорога на аэропорт уже не нужна, или потом для восстановления уже демонтированых опор очередной распил будет?

И как так, средства уже выделили и тут же куда то произошла экономия
 
 

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