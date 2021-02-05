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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:54

Просмотров: 215

Отделения «Отбасы банка» в Актау и Жанаозене будут работать в субботу

Для клиентов «Отбасы банка», желающих с помощью единовременных пенсионных выплат погасить жилищный заём, филиалы будут открыты в ближайшую субботу. Об этом сообщается на сайте банка.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Клиенты «Отбасы банк» в Актау и Жанаозене смогут погасить жилищный заём с помощью единовременных пенсионных выплат в субботу, 6 февраля.

В этот день в отделениях с 9:00 до 21:00 будут доступны посткредитные операции, такие как частично-досрочное и полное погашение ипотечных займов за счёт единовременных пенсионных выплат. Все платежи будут приняты с датой на 5 февраля.

- Перед посещением банка клиент должен зайти в свой личный кабинет на онлайн-платформе enpf-otbasy.kz. В заявлении в поле «Выберите банк» нужно будет выделить «Отбасы банк» и нажать кнопку «Отправить заявку». Загружать документы не нужно, они уже находятся в базе данных банка, - напомнили в пресс-службе банка.

Клиентов банка просят заблаговременно забронировать время посещения отделения на сайте «Отбасы банк». Для этого в списке нужно выбрать цель «Посткредит», а затем операцию «Погашение кредита (частичное/полное)». В случае, если у клиента есть созаёмщик, для подписания нового графика погашения нужно будет пригласить и его.

- Просим всех клиентов соблюдать меры предосторожности, приходить в защитных масках, сохранять необходимую дистанцию и пользоваться санитайзерами, которыми оборудованы все наши отделения, – добавили в «Отбасы банк».



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