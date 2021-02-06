«Человек-оркестр» живёт в Мангистау

Житель села Шетпе свободно играет на восьми музыкальных инструментах.- Акылбек играет на приме, сазсырнае, домбре, шертере, саксафоне, шинкильдеке и баяне. По его словам, два инструмента он выучил профессионально, остальные - у современников. Родился в творческой семье, с детства слушал музыку. После окончания школы в высшем учебном заведении получил образование по специальности «прима», - сообщили в пресс-службе исполнительного органа.Акылбек Кабасов работает в районном Доме культуры.- У Акылбека заветная мечта, много планов. Он музыкант-универсал, является членом ансамбля фольклорно-народного коллектива «Отпан» в районном Доме культуры и членом хора в оркестре народного театра и народных инструментов. Выступает за рубежом и в разных регионах страны, - добавили в пресс-службе акимата Мангистауского района.